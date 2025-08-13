Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперт по фэншуй Елена Скуратова: яркий свет в спальне провоцирует конфликты
Масло с SPF защищает кожу от солнца и придаёт золотистый загар
Шаляпин назвал локацию для шоу Прятки настоящим кладбищем
Рецепт холодной закуски из обжаренных кабачков с чесноком и зеленью
Автоэксперт назвал сложным контроль над исполнением водителями нового запрета
Учёные NOAA назвали айсберг вероятным источником звука Джулия 1999 года
World Travel Awards в 2023 году признали Перу лучшей кулинарной нацией мира в шестой раз
Велосипед снижает вес и укрепляет здоровье без нагрузки на суставы — данные тренеров
Автоэксперт рассказал, как защитить свои права при досмотре машины сотрудником ГИБДД

Скакалка, которая реально работает: как её найти среди десятков вариантов

Эксперт Шамиль Байназаров рассказал, как подобрать скакалку для кардио и силовых
Здоровье

Скакалка остаётся одним из самых простых, но при этом мощных инструментов для поддержания формы. Она помогает сжигать калории, укрепляет мышцы и развивает координацию.

Прыжки на скакалке
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Прыжки на скакалке

Как выбрать скакалку, с которой тренировки станут в радость

Но чтобы тренировки были эффективными и комфортными, важно выбрать подходящую модель — с учётом роста, целей и даже возраста.

Какие бывают скакалки

На рынке представлено множество вариантов, каждый со своими особенностями:

  • Пластиковые — лёгкие, недорогие и идеальны для новичков или детей.
  • Брезентовые — устойчивы к износу, подойдут для частых и интенсивных занятий.
  • Металлические (скоростные) — с основой из стали или алюминия, рассчитаны на тех, кто уже давно тренируется.
  • С утяжелителями — помогут прокачать силу и выносливость.
  • Электронные — с датчиками, которые считают прыжки и калории — отличное решение для любителей отслеживать прогресс.

Как выбрать по росту

Правильная длина — ключ к удобству.

  • Для детей подойдёт длина от 180 до 240 см, в зависимости от возраста.
  • Взрослым лучше ориентироваться на диапазон от 240 до 320 см.

Главное правило — ручки должны быть удобными и нескользящими, а сам шнур — прочным и соответствующей толщины. Скоростные модели подойдут для кардио, утяжелённые — для силовых тренировок.

Выбор под цели

Для активного кардио лучше выбирать лёгкие модели. Если хочется проработать мышцы — подойдут скакалки с утяжелителями. Детям понравятся яркие и простые в использовании варианты. Обрати внимание на сборку: острых краёв быть не должно, а все соединения — надёжные и аккуратные.

Уточнения

Скака́лка - спортивный снаряд для физических упражнений (прыжков) взрослых и детей.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Порода мейн-кун нуждается в просторном помещении для комфортной жизни
Домашние животные
Порода мейн-кун нуждается в просторном помещении для комфортной жизни Аудио 
В реке Куса в Джорджии зафиксировано естественное размножение озёрных осетров
Домашние животные
В реке Куса в Джорджии зафиксировано естественное размножение озёрных осетров Аудио 
В Индии началась кампания по бойкоту продукции американских компаний
Экономика и бизнес
В Индии началась кампания по бойкоту продукции американских компаний Аудио 
Популярное
Черное море уже не прежнее: опасные пришельцы множатся у крымских берегов — некоторые опаснее акул

У крымских берегов всё чаще встречаются тропические рыбы. Учёные объяснили, откуда они приплывают и какие виды уже прижились.

В Черном море у Крыма зафиксировано более 25 видов нетипичных рыб
Кустарниковая собака из Южной Америки имеет численность менее 10 000 особей
Призраки дикой природы: редчайшие псы планеты, о которых вы даже не слышали
Последний бой костолома: доисторический убийца верблюдов пал от кошачьих лап
Ресторанный вкус дома: способ варки пельменей, о котором знают единицы
ЗАЗ-970: перспективный советский микроавтобус остался только на чертежах Сергей Милешкин Николай Бурляев раскрыл правду об отношении к Никите Михалкову и его семье Анжела Якубовская Азербайджан и Румыния: новый альянс против России в глобальном конфликте Любовь Степушова
Такого зверя вы не встретите дважды: существо с квадратным лицом, которое природа будто придумала в шутку
Кот застыл, глядя в пустоту: что он видит там, где для нас — лишь тьма
Зверь из кошмаров ледникового периода: волк, способный дробить кости мамонта
Зверь из кошмаров ледникового периода: волк, способный дробить кости мамонта
Последние материалы
Велосипед снижает вес и укрепляет здоровье без нагрузки на суставы — данные тренеров
Автоэксперт рассказал, как защитить свои права при досмотре машины сотрудником ГИБДД
Своевременные обработки и полив защитят растения от паутинного клеща до конца сезона
Экспресс-макияж за 5 минут: пошаговая инструкция от визажиста Трониной
Прохор Шаляпин признался, что зрелые женщины привлекают его особым запахом
Главный калибр неба: в США назвали самый мощный истребитель ВС РФ
Налоговый закон Трампа увеличит разрыв между богатыми и бедными
Власти США удивлены согласием Путина провести встречу c Трампом — CNN
Начинающим водителям советуют прогревать двигатель даже летом из-за риска поломок
Кипящая вода и тайминг обеспечивают стабильный результат при варке яйца всмятку
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.