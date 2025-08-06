Эта сыпь — не просто простуда: как выглядит болезнь, которую почти забыли

Единственным эффективным методом защиты от краснухи остаётся прививка.
Как правило, профилактика сводится к вакцинации. Детям по календарю делают прививку дважды: в год и в 6 лет. И молодым женщинам, готовящимся к беременности, желательно сдать анализ крови на антитела.
"Если антитела после прививки или после перенесенного заболевания в достаточном количестве, то ей можно не волноваться. Если же антител нет или их мало, то нужно сделать ревакцинацию", — объясняет врач.
Особое внимание — женщинам, планирующим беременность. Недостаток антител может представлять опасность не только для матери, но и для будущего ребёнка. В этом случае врач советует ревакцинацию до зачатия.
Краснуха зачастую начинается незаметно — симптомы напоминают обычную вирусную инфекцию: температура, слабость, лёгкий кашель и сыпь.
Коварство этого заболевания в том, что заразным человек становится до наступления клинической картины. То есть он ещё чувствует себя здоровым и уже выделяет вирусы, заражает других людей.
Чем опасна краснуха? В редких случаях она может привести к краснушному энцефалиту, при котором поражаются ткани головного мозга", — подчёркивает специалист.
В ряде регионов России краснуха ранее практически исчезла, но сейчас наблюдается рост заболеваемости. Медики связывают это с падением уровня вакцинации и ослаблением коллективного иммунитета.
Ранее врач и эпидемиолог Геннадий Онищенко отметил, что одной из ключевых причин всплеска стало пренебрежение вакцинацией, особенно среди молодого поколения, сообщает aif.ru.
Ви́рус — неклеточный инфекционный агент, который может воспроизводиться только внутри клеток.
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