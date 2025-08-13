Метаболизм, как у бурого медведя: человек хранит древнюю тайну

В ДНК человека обнаружены гены спячки — как у медведей и сурков

Учёные обнаружили в ДНК человека удивительную особенность — способность переходить в состояние, похожее на спячку. Этот механизм, хорошо известный у медведей, белок и сурков, потенциально можно активировать и у людей.

Исследование, о котором рассказывает Independent, открывает перспективы в лечении таких заболеваний, как диабет 2-го типа и болезнь Альцгеймера.

Что происходит во время спячки

Животные, впадающие в спячку, могут долго обходиться без еды и воды, переносить холод и сохранять здоровье, несмотря на потерю веса. Их мышцы и нервная система не страдают, а после выхода из спячки восстанавливаются даже от состояний, схожих с симптомами тяжёлых заболеваний у человека.

Генетический ключ в организме

Главным объектом интереса стал локус жировой массы и ожирения (FTO). У животных он регулирует накопление и расходование жира во время спячки. Этот участок ДНК способен включать и выключать соседние гены, влияя на метаболизм. На мышах показано, что даже незначительные мутации в этой области влияют на активность сотен других генов.

Возможности для медицины

Главный вывод учёных: у человека есть такие же гены, как у животных, способных впадать в спячку. Если научиться управлять этими механизмами, появятся новые подходы к лечению метаболических нарушений. Это может изменить представление о восстановлении организма, старении и устойчивости к болезням.

