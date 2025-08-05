Одна ошибка — и лекарство теряет все свои свойства: как не навредить себе

Провизор Булыгина назвала ошибку при приеме лекарств, из-за который теряются их свойства

Некоторые напитки могут вступать в реакцию с лекарствами и сводить на нет их эффект. О том, можно ли запивать таблетки соком, газировкой и другими напитками, в беседе с Pravda.Ru рассказала провизор Ирина Булыгина.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Блистеры с пустыми ячейками, упаковка лекарств

Запивать лекарства следует только чистой водой, иначе активные компоненты напитков могут вступить в нежелательную химическую реакцию с препаратом, объяснила Булыгина.

"Потому что эти напитки имеют активные действующие вещества. В кофе – кофеин, в чае – танины, в газировке сахар и всякие кислоты. Поэтому при взаимодействии с другими химическими агентами, которыми являются лекарства, возможна химическая реакция. Не совсем иногда правильная", — пояснила специалист.

По её словам, особенно опасен чай: содержащиеся в нём танины, по словам эксперта, могут осаждать активные вещества в нерастворимую форму, делая приём лекарства бесполезным.

"Например, танины, если чаем запивать, очень многие компоненты лекарства они просто осаждают в нерастворимый осадок", — объяснила Булыгина.

Она подчеркнула, что исключения возможны только в случае специфических препаратов, о которых заранее предупреждает врач.

"Если не сказано, что есть препараты, но их очень мало, которые нужно запивать, например, подкисленной водой или еще что-то, это врач говорит это конкретно... Но это специфические препараты, их очень мало. Все остальное надо запивать чистой водой. Не ошибетесь", — добавила эксперт.