Не игнорируйте эти сигналы: кого накрывает первой волной при резкой смене погоды

Кардиохирург назвал категорию людей, на здоровье которых отражается резкая смена погоды

2:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Резкая смена погоды не опасна для здоровых людей, но может повлиять на состояние тех, у кого есть хронические заболевания. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал кардиохирург Лео Бокерия.

Фото: pixabay.com by Photorama is licensed under Free for use under the Pixabay Content License Дождь

По словам врача, здоровый человек без особых проблем адаптируется к изменениям погодных условий.

"Для здорового организма это не имеет большого значения. Когда человек болен, тогда это уже другая ситуация. Там смещения идут по разным органам и так далее", — пояснил Бокерия.

Он подчеркнул, что даже при ухудшении погоды люди интуитивно подстраиваются под ситуацию.

На вопрос о возможном обострении хронических заболеваний врач отметил, что такая теория существует, но не имеет полного научного подтверждения.

"Такая теория существует, и нельзя сказать, что она абсолютно доказана", — сообщил кардиохирург.

По его мнению, плохое самочувствие при смене погоды может быть связано скорее с общим состоянием человека, включая настроение и психологические факторы.

"У человека что-то не ладится, у него плохое настроение, а тут еще и плохая погода, он не может заниматься привычными делами. Это все по-бытовому абсолютно понятно", — отметил специалист.

При этом Бокерия подчеркнул, что погода не влияет на здоровое сердце. По его словам, если человек чувствует себя некомфортно, он может просто сменить обстановку.

Также он подтвердил, что у некоторых людей действительно может повышаться артериальное давление при изменении погоды, но с этим можно справиться.

"У чувствительных людей, у которых есть наклонности к изменению артериального давления и так далее, это действительно может встречаться", — сказал он.

Однако, по словам кардиохирурга, сегодня многие знают, как контролировать такие состояния с помощью препаратов. Поэтому влияние погоды на здоровье минимально.