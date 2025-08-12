Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мать Марины Зудиной призналась, что сразу одобрила роман дочери и Табакова
Терапевт Карабиненко: исключите две причины потливости во сне
Питание перед пробежкой: есть за два часа, избегать кофе и выбирать лёгкий белок — рекомендации тренеров
В Госдуме ответили на резкое заявление Эстонии о границе с РФ
Пхукет, Паттайя, Ко Чанг, Ко Самуи и Краби вошли в топ курортов Таиланда
Автоэксперт Сергей Зиновьев: камеры строже инспекторов при фиксации нарушений ПДД
В России ответили на заявление ЕС об условии переговоров Путина и Трампа
Приучайте собаку к самоконтролю, прерывая прогулку при натяжении поводка
Дефицит калия и корневая гниль приводят к потере урожая винограда

Душ не тогда, когда удобно, а когда полезно: врачи Джузеппе и Сингх объяснили, почему только вечером

Врачи Джузеппе и Сингх объяснили, почему душ лучше принимать вечером, а не утром
1:02
Здоровье

Выбор времени для душа может повлиять на состояние кожи и даже на качество сна. Врачи советуют: лучше всего мыться вечером, а не с утра. И дело не только в гигиене.

Потолочная душевая лейка
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Потолочная душевая лейка

Почему вечерний душ полезнее утреннего

Доктор Арагона Джузеппе объясняет: за день на коже скапливаются аллергены, пыль, пот и городская грязь. Если лечь спать, не смыв это с тела, всё переносится на подушку и простыни. А это — прямая дорога к прыщам, раздражению и зуду.

Доктор Джейсон Сингх добавляет: тёплый душ помогает телу расслабиться, снижает температуру кожи и запускает выработку мелатонина — гормона, который помогает быстрее заснуть.

Для чувствительной кожи — особенно важно

Если кожа склонна к сухости, акне или экземе, вечерний душ будет особенно полезен. Он не только очищает, но и помогает удерживать влагу, создавая комфортные условия для восстановления кожи ночью.

Уточнения

Аллерги́я - гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды, включая неинфекционные компоненты некоторых инфекционных организмов.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Названы главные ошибки при эксплуатации автоматической коробки передач
Авто
Названы главные ошибки при эксплуатации автоматической коробки передач Аудио 
В Черном море у Крыма зафиксировано более 25 видов нетипичных рыб
Домашние животные
В Черном море у Крыма зафиксировано более 25 видов нетипичных рыб Аудио 
Археологи нашли фрагмент древнегреческого декрета в Акре на востоке Крыма
Наука и техника
Археологи нашли фрагмент древнегреческого декрета в Акре на востоке Крыма Аудио 
Популярное
Обычная ошибка хозяев, из-за которой кошки становятся инвалидами

Почему привычный способ «за шкирку» опасен для взрослой кошки и чем он грозит её здоровью и доверию к хозяину.

Эксперты: подъём взрослой кошки за загривок может привести к травмам и стрессу
В Черном море у Крыма зафиксировано более 25 видов нетипичных рыб
Черное море уже не прежнее: опасные пришельцы множатся у крымских берегов — некоторые опаснее акул
Не кладите свеклу в кастрюлю: из-за чего борщ теряет рубиновый цвет
Последний бой костолома: доисторический убийца верблюдов пал от кошачьих лап
От танка до АЭС: история советской мобильной атомной станции ТЭС-3 Сергей Милешкин Три кита русской культуры: драма, сатира, авангард — оружие в идеологической войне Валерий Рокотов Елена Вавилова: внимание к деталям и системное мышление помогают в бизнесе Юлиана Погосова
Живёт долго, любит нежно, спит много: портрет породы, созданной для квартиры
Кровавое кормовое безумие: тысячи хищников собираются на пир, который длится меньше получаса
Смертельная встреча в мутной воде: что делает бычью акулу непредсказуемой
Смертельная встреча в мутной воде: что делает бычью акулу непредсказуемой
Последние материалы
Приучайте собаку к самоконтролю, прерывая прогулку при натяжении поводка
Дефицит калия и корневая гниль приводят к потере урожая винограда
Состояние тормозных дисков поможет узнать правду о пробеге автомобиля
IT-эксперт рассказал о способах защиты от нового вида мошенничества
Бродский: 12 новелл от первого лица: в Театре МОСТ — премьера постановки
Anchorage Daily News: Путин и Трамп могут встретиться в отеле Captain Cook в Анкоридже
Кулинары поделились пошаговым рецептом жаркого с лесными грибами
Кардиологи назвали простой способ улучшить давление и холестерин с помощью этого продукта
Аренда в Москве подорожает к сентябрю — аналитики Циан
В Госдуме резко раскритиковали идею сделать платной школу для детей мигрантов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.