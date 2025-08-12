Душ не тогда, когда удобно, а когда полезно: врачи Джузеппе и Сингх объяснили, почему только вечером

Выбор времени для душа может повлиять на состояние кожи и даже на качество сна. Врачи советуют: лучше всего мыться вечером, а не с утра. И дело не только в гигиене.
Доктор Арагона Джузеппе объясняет: за день на коже скапливаются аллергены, пыль, пот и городская грязь. Если лечь спать, не смыв это с тела, всё переносится на подушку и простыни. А это — прямая дорога к прыщам, раздражению и зуду.
Доктор Джейсон Сингх добавляет: тёплый душ помогает телу расслабиться, снижает температуру кожи и запускает выработку мелатонина — гормона, который помогает быстрее заснуть.
Для чувствительной кожи — особенно важно
Если кожа склонна к сухости, акне или экземе, вечерний душ будет особенно полезен. Он не только очищает, но и помогает удерживать влагу, создавая комфортные условия для восстановления кожи ночью.
Аллерги́я - гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды, включая неинфекционные компоненты некоторых инфекционных организмов.
Почему привычный способ «за шкирку» опасен для взрослой кошки и чем он грозит её здоровью и доверию к хозяину.