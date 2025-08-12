Ты ешь это в 11:00 — а давление и вес постепенно нормализуются: кардиологи обещают мощный результат

Кардиологи назвали простой способ улучшить давление и холестерин с помощью этого продукта

1:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кардиологи из British Heart Foundation и Национального института здоровья Великобритании утверждают: заменить утреннее печенье на банан — простая привычка с мощным оздоровительным эффектом. Сделать это лучше всего около 11:00, когда уровень энергии начинает снижаться и рука тянется к сладкому.

Фото: freepik.com by topntp26, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Банановый десерт

Один банан в 11 утра: как простой перекус улучшает здоровье

Печенье быстро повышает уровень сахара в крови, но эффект кратковременный — за ним приходят усталость и голод. А вот банан действует мягко: его углеводы усваиваются медленно, сохраняя чувство сытости и бодрости надолго.

Вдобавок к этому банан насыщен калием, который регулирует давление и поддерживает здоровье сердца, а растворимая клетчатка помогает снизить уровень холестерина. Природные сахара питают мозг и улучшают концентрацию — идеальный перекус для середины дня.

Маленькое действие — большое влияние

Всего один банан в нужное время помогает контролировать вес, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и делает день более стабильным с точки зрения энергии и настроения. Иногда всё, что нужно — это немного поменять привычку.

Уточнения

Бана́н - название съедобных плодов культивируемых растений рода Банан (Musa).

