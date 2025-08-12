Никаких гантелей: этот способ сжигает до 500 калорий без движения

Хороший сон помогает сжигать калории так же, как тренировка — данные Welltech

Оказывается, сжигать сотни калорий можно, даже не вставая с кровати. Психолог Кэссиди Дженкинс рассказывает, что хороший ночной сон может работать не хуже тренировки.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Весы

Как сжечь 500 калорий во сне и не вспотеть

Исследование Welltech это подтверждает: во время сна организм активно расходует энергию.

Сколько калорий уходит ночью

Человек весом около 57 кг тратит во сне примерно 38 калорий в час — за 7-9 часов набегает от 266 до 342 калорий. При весе 68 кг расход увеличивается до 46 калорий в час — это до 414 калорий за ночь. А если масса тела около 84 кг, можно потратить до 504 калорий — почти как за полноценную тренировку в зале.

Почему это работает

Во сне тело продолжает активно трудиться: регулирует гормоны, восстанавливает ткани и перерабатывает энергию. Скорость сжигания калорий зависит от обмена веществ, возраста, мышечной массы, состояния здоровья и даже привычек питания.

Не замена, а союзник

Полноценный ночной отдых — не повод отказываться от физической активности, но это отличное дополнение к ней. Минимум 7-9 часов сна каждую ночь — не только для отдыха, но и для снижения веса без усилий.

Уточнения

Метаболи́зм — это химические реакции, поддерживающие жизнь в организме.

