Никаких гантелей: этот способ сжигает до 500 калорий без движения

Оказывается, сжигать сотни калорий можно, даже не вставая с кровати. Психолог Кэссиди Дженкинс рассказывает, что хороший ночной сон может работать не хуже тренировки.
Исследование Welltech это подтверждает: во время сна организм активно расходует энергию.
Сколько калорий уходит ночью
Человек весом около 57 кг тратит во сне примерно 38 калорий в час — за 7-9 часов набегает от 266 до 342 калорий. При весе 68 кг расход увеличивается до 46 калорий в час — это до 414 калорий за ночь. А если масса тела около 84 кг, можно потратить до 504 калорий — почти как за полноценную тренировку в зале.
Почему это работает
Во сне тело продолжает активно трудиться: регулирует гормоны, восстанавливает ткани и перерабатывает энергию. Скорость сжигания калорий зависит от обмена веществ, возраста, мышечной массы, состояния здоровья и даже привычек питания.
Не замена, а союзник
Полноценный ночной отдых — не повод отказываться от физической активности, но это отличное дополнение к ней. Минимум 7-9 часов сна каждую ночь — не только для отдыха, но и для снижения веса без усилий.
Метаболи́зм — это химические реакции, поддерживающие жизнь в организме.
