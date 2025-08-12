Засыпаешь за минуты, просыпаешься отдохнувшим — как работает диета сна доктора Тасали

Американские исследователи обнаружили простой и быстрый способ улучшить качество сна — и он не требует ни таблеток, ни долгих изменений образа жизни.
Всего один день с правильным рационом может помочь заснуть быстрее и просыпаться реже.
Что ели участники исследования
В эксперименте участвовали 34 человека в возрасте около 28 лет. Они вели дневник питания и носили трекеры сна. Оказалось, что уже в те дни, когда участники съедали не менее пяти порций овощей и фруктов, их сон становился крепче. Показатели улучшались на 16% — реже происходили пробуждения и фазы сна были стабильнее.
Цельнозерновые продукты также положительно влияли на сон, а вот красное и переработанное мясо — наоборот, ухудшали его.
Почему это работает
Исследователи связывают эффект с влиянием клетчатки на микрофлору кишечника. Полезные бактерии, питающиеся растительными волокнами, стимулируют выработку серотонина и мелатонина — именно эти гормоны помогают организму наладить цикл сна.
