Инсулин больше не нужен: новый препарат показал невероятные результаты

Участники клинического исследования с тяжёлой формой диабета I типа впервые смогли отказаться от инсулина.
Это стало возможным благодаря терапии на основе стволовых клеток — препарату Zimiselcel, разработанному компанией Vertex Pharmaceuticals.
Как стволовые клетки изменили подход к лечению
Учёные превратили стволовые клетки в островковые клетки поджелудочной железы — именно они отвечают за выработку инсулина. Новые клетки вводили пациентам, где они успешно приживались в печени и начинали выполнять свою функцию по контролю уровня сахара в крови.
Результаты, которые раньше казались невозможными
Из 12 пациентов 10 полностью перестали нуждаться в инсулине. При этом уровень глюкозы оставался стабильным 93% времени — это почти в два раза выше, чем до начала терапии. Такой эффект ранее считался почти недостижимым для людей с этим диагнозом.
Что дальше
Пока препарат доступен только в рамках исследований и предназначен для тяжёлых случаев, но у разработчиков большие планы. В течение пяти лет они планируют подать документы на официальное одобрение, а в будущем расширить круг пациентов.
Инсули́н - гормон белковой природы, образуется в бета-клетках островков Лангерганса поджелудочной железы.
