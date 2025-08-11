Неочевидный признак инфаркта, который часто принимают за проблемы с ЖКТ

Врач из США предупредил о неочевидном симптоме инфаркта, часто встречающемся у женщин

1:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Инфаркт ассоциируется с резкой болью в груди, но картина может быть совсем другой — особенно у женщин.

Фото: Freepik by shayne_ch13, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Боль в сердце

Необычный симптом инфаркта, на который часто не обращают внимания

Кардиолог Крис Келли из больницы UNC Rex в Северной Каролине отмечает, что один из тревожных признаков часто остаётся незамеченным.

Три сигнала, на которые важно обратить внимание

Сердечный приступ случается, когда тромб перекрывает доступ крови к сердцу. Классические симптомы — давящая боль в груди, головокружение, одышка, холодный пот. Однако есть менее очевидные признаки, которые могут указывать на ту же угрозу:

боль в груди, отдающая в челюсть, плечи или руки;

внезапная одышка, даже в покое;

резкая боль в животе и тошнота — особенно у женщин.

Когда нужно бить тревогу

Если вам больше 50 лет, есть факторы риска, и вы внезапно почувствовали тошноту и боль в животе — не откладывайте визит к врачу. Такие симптомы могут указывать на сердечный приступ. Важно не игнорировать их, даже если они кажутся несерьёзными.

Уточнения

Желу́дочно-кише́чный тракт (ЖКТ) — система органов у человека, предназначенная для переработки и извлечения из пищи питательных веществ, всасывания их в кровь и лимфу и выделения из организма непереваренных остатков.

