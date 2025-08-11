Неочевидный признак инфаркта, который часто принимают за проблемы с ЖКТ

Инфаркт ассоциируется с резкой болью в груди, но картина может быть совсем другой — особенно у женщин.
Кардиолог Крис Келли из больницы UNC Rex в Северной Каролине отмечает, что один из тревожных признаков часто остаётся незамеченным.
Три сигнала, на которые важно обратить внимание
Сердечный приступ случается, когда тромб перекрывает доступ крови к сердцу. Классические симптомы — давящая боль в груди, головокружение, одышка, холодный пот. Однако есть менее очевидные признаки, которые могут указывать на ту же угрозу:
Когда нужно бить тревогу
Если вам больше 50 лет, есть факторы риска, и вы внезапно почувствовали тошноту и боль в животе — не откладывайте визит к врачу. Такие симптомы могут указывать на сердечный приступ. Важно не игнорировать их, даже если они кажутся несерьёзными.
