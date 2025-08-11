Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Не каждый прикус готов к брекетам: важные ограничения, о которых молчат в рекламе

Ортодонт Ирина Диденко объяснила, когда вместо брекетов лучше выбрать элайнеры
Здоровье

Брекеты — не универсальное решение. Ортодонт Ирина Диденко поясняет: в некоторых случаях установка таких систем не просто неэффективна, но и потенциально опасна.

Фото: commons.wikimedia.org by Sputnikcccp из английский Википедия, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Кому брекеты могут навредить

Если у человека тяжёлые хронические заболевания, проблемы с костной тканью (например, остеонекроз или дисплазии), либо психоэмоциональная нестабильность — ортодонтическое лечение может принести больше вреда, чем пользы. Организм не всегда справляется с нагрузкой, а нарушенный режим ношения аппарата делает терапию небезопасной.

Что ещё мешает поставить брекеты

Есть и временные ограничения. Если во рту есть нелеченый кариес, воспаления, проблемы с дёснами или плохая гигиена, стоит сначала заняться лечением. Также в редких случаях встречается аллергия на металл. Всё это не повод отказываться от идеи исправить прикус, но перед установкой брекетов нужно пройти подготовку.

Элайнеры — мягкая альтернатива

Когда классические брекеты противопоказаны, на помощь приходят элайнеры. Это индивидуальные прозрачные каппы, которые не травмируют слизистую, легко снимаются и не мешают чистке зубов. Они особенно хороши для тех, у кого чувствительная эмаль, заболевания пародонта или просто есть ограничения к использованию металлических систем.

Почему исправление прикуса — это важно

Ортодонтическое лечение — это не только про ровные зубы. Правильный прикус влияет на осанку, дыхание, речь, сон и даже общее самочувствие. Поэтому важно подбирать решение, которое подойдёт именно вам — безопасное и комфортное.

Уточнения

Бре́кеты - сложные ортодонтические несъёмные конструкции (аппараты) для коррекции положения зубов человека при нарушениях прикуса и неровности зубного ряда.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
