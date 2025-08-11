Не каждый прикус готов к брекетам: важные ограничения, о которых молчат в рекламе

Брекеты — не универсальное решение. Ортодонт Ирина Диденко поясняет: в некоторых случаях установка таких систем не просто неэффективна, но и потенциально опасна.
Если у человека тяжёлые хронические заболевания, проблемы с костной тканью (например, остеонекроз или дисплазии), либо психоэмоциональная нестабильность — ортодонтическое лечение может принести больше вреда, чем пользы. Организм не всегда справляется с нагрузкой, а нарушенный режим ношения аппарата делает терапию небезопасной.
Есть и временные ограничения. Если во рту есть нелеченый кариес, воспаления, проблемы с дёснами или плохая гигиена, стоит сначала заняться лечением. Также в редких случаях встречается аллергия на металл. Всё это не повод отказываться от идеи исправить прикус, но перед установкой брекетов нужно пройти подготовку.
Когда классические брекеты противопоказаны, на помощь приходят элайнеры. Это индивидуальные прозрачные каппы, которые не травмируют слизистую, легко снимаются и не мешают чистке зубов. Они особенно хороши для тех, у кого чувствительная эмаль, заболевания пародонта или просто есть ограничения к использованию металлических систем.
Ортодонтическое лечение — это не только про ровные зубы. Правильный прикус влияет на осанку, дыхание, речь, сон и даже общее самочувствие. Поэтому важно подбирать решение, которое подойдёт именно вам — безопасное и комфортное.
Бре́кеты - сложные ортодонтические несъёмные конструкции (аппараты) для коррекции положения зубов человека при нарушениях прикуса и неровности зубного ряда.
