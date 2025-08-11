Новая диета — без диетолога: женщины худеют с нейросетью в телефоне

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:46
Здоровье

В соцсетях набирает популярность новый способ похудения — при поддержке искусственного интеллекта.

Худеющая девушка
Фото: Designed be Freepik by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Худеющая девушка

Похудение с ChatGPT: как женщины начали сбрасывать вес с помощью ИИ

Женщины делятся историями, как ChatGPT помогает им выстроить питание, составить рацион и при этом не чувствовать, что они "на диете".

Когда ИИ — твой личный нутрициолог

Блогерша из Швейцарии Кристина Гейчану (400 тыс. подписчиков) рассказала, что ежедневно отправляла ChatGPT голосовые сообщения с тем, что ела, и сообщала желаемую норму калорий. Сначала она сама указывала содержание белков и клетчатки, но вскоре нейросеть начала адаптировать меню под её вкусы, автоматически включая любимые продукты — например, йогурт и хлеб.

За месяц такой метод помог ей сбросить 7 кг — без строгих ограничений.

Холодильник как база данных

Кристина также загружала фото содержимого холодильника, а ChatGPT на их основе предлагал сбалансированные блюда. По её словам, не было ощущения диеты, а просто удобная рутина: "Я достигла нужной цифры и просто остановилась. Всё без стресса".

От одиночного опыта к массовому

Многие подписчики блогерши делятся своими результатами:

  • "ИИ составил мне рацион по фазам цикла — это круто!"
  • "Сбросил 10 кг с учётом инсулинорезистентности".
  • "Балансирую гормоны и улучшаю метаболизм — и всё это с помощью нейросети".

Похоже, ChatGPT постепенно превращается в инструмент персонального подхода к питанию, особенно для тех, кто устал от жёстких схем.

Уточнения

Дие́та - совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
