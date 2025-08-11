Новая диета — без диетолога: женщины худеют с нейросетью в телефоне

В соцсетях набирает популярность новый способ похудения — при поддержке искусственного интеллекта.
Женщины делятся историями, как ChatGPT помогает им выстроить питание, составить рацион и при этом не чувствовать, что они "на диете".
Когда ИИ — твой личный нутрициолог
Блогерша из Швейцарии Кристина Гейчану (400 тыс. подписчиков) рассказала, что ежедневно отправляла ChatGPT голосовые сообщения с тем, что ела, и сообщала желаемую норму калорий. Сначала она сама указывала содержание белков и клетчатки, но вскоре нейросеть начала адаптировать меню под её вкусы, автоматически включая любимые продукты — например, йогурт и хлеб.
За месяц такой метод помог ей сбросить 7 кг — без строгих ограничений.
Холодильник как база данных
Кристина также загружала фото содержимого холодильника, а ChatGPT на их основе предлагал сбалансированные блюда. По её словам, не было ощущения диеты, а просто удобная рутина: "Я достигла нужной цифры и просто остановилась. Всё без стресса".
От одиночного опыта к массовому
Многие подписчики блогерши делятся своими результатами:
Похоже, ChatGPT постепенно превращается в инструмент персонального подхода к питанию, особенно для тех, кто устал от жёстких схем.
