Обезвоживание, грибки, инфекции — жаркая погода скрывает больше угроз, чем кажется

1:32
Здоровье

Высокая температура и влажность летом влияют не только на давление и самочувствие, но и могут спровоцировать совсем неожиданные проблемы.

Жара
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Жара

Неожиданное влияние жары: о чём редко говорят

Врач Вера Серёжина объяснила, почему в жару обостряются урологические и грибковые заболевания — даже у тех, кто обычно не жалуется на здоровье.

Как жара влияет на мочеполовую систему

При обезвоживании моча становится более концентрированной, а уровень солей в ней повышается. Это:

  • повреждает слизистую мочевыводящих путей,
  • увеличивает риск воспалений и инфекций,
  • провоцирует обострения хронических заболеваний — цистит, уретрит и др.

Симптомы, которые были "тихими" в другое время, на фоне жары могут стать выраженными и мешать жить.

Грибковые инфекции: лето — их сезон

В условиях высокой температуры и влажности грибки чувствуют себя как дома. Они активнее размножаются и могут поражать:

  • кожу,
  • ногти,
  • слизистые,
  • в тяжёлых случаях — внутренние органы.

Проявления — это не только зуд и трещины, но и пигментные пятна, которые часто игнорируют.

Что делать

  • Пейте достаточно воды.
  • Следите за гигиеной в жару.
  • При первых признаках зуда, резей или высыпаний — обратитесь к врачу, не затягивайте.

Людям с хроническими заболеваниями особенно важно не игнорировать симптомы — даже лёгкие.

Уточнения

Обезво́живание органи́зма — патологическое состояние организма, вызванное уменьшением количества воды в нём ниже физиологической нормы, сопровождающееся нарушениями метаболизма.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
