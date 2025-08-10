Обезвоживание, грибки, инфекции — жаркая погода скрывает больше угроз, чем кажется

Высокая температура и влажность летом влияют не только на давление и самочувствие, но и могут спровоцировать совсем неожиданные проблемы.
Врач Вера Серёжина объяснила, почему в жару обостряются урологические и грибковые заболевания — даже у тех, кто обычно не жалуется на здоровье.
Как жара влияет на мочеполовую систему
При обезвоживании моча становится более концентрированной, а уровень солей в ней повышается. Это:
Симптомы, которые были "тихими" в другое время, на фоне жары могут стать выраженными и мешать жить.
Грибковые инфекции: лето — их сезон
В условиях высокой температуры и влажности грибки чувствуют себя как дома. Они активнее размножаются и могут поражать:
Проявления — это не только зуд и трещины, но и пигментные пятна, которые часто игнорируют.
Что делать
Людям с хроническими заболеваниями особенно важно не игнорировать симптомы — даже лёгкие.
Обезво́живание органи́зма — патологическое состояние организма, вызванное уменьшением количества воды в нём ниже физиологической нормы, сопровождающееся нарушениями метаболизма.
Озёрный осётр возвращается в реку Куса после 20-летней программы восстановления. Новые достижения учёных подтверждают естественное размножение вида.