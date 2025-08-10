Фрукты, которые действуют как скорая помощь при гипогликемии

Симптомы гипогликемии — слабость, головокружение, дрожь, сердцебиение — появляются внезапно. В таких случаях важно быстро поднять уровень глюкозы.
Диетолог Карина Толентино советует воспользоваться фруктами и сладкими перекусами с высоким содержанием быстрых углеводов.
Что поможет быстро почувствовать себя лучше
1. Бананы
Средний банан содержит около 25 г углеводов, из которых 18 г — натуральные сахара. Благодаря низкому содержанию клетчатки он быстро усваивается и повышает уровень сахара за считаные минуты.
2. Ананас
Один из лидеров по гликемическому индексу (82). В одной чашке кусочков — около 22 г углеводов, что делает его эффективным при резком падении глюкозы.
3. Финики
Один финик — это 18 г углеводов, в основном глюкоза и фруктоза. Удобны для ношения с собой, идеально подходят как экстренный перекус.
4. Виноград
Половина чашки — 15 г углеводов. Сладкий и быстроусвояемый, помогает при внезапной гипогликемии.
5. Яблочное пюре
Полстакана несладкого пюре содержит 15 г углеводов. Легко переносится, особенно если есть тошнота или слабость.
6. Арбуз
В небольшой порции — около 11,5 г углеводов, плюс много жидкости — это полезно при обезвоживании, которое может сопровождать низкий сахар.
Как не допустить падения сахара
Чтобы уровень глюкозы был стабильным:
Гипогликеми́я - патологическое состояние, характеризующееся снижением концентрации глюкозы в крови ниже 3,9 ммоль/л, периферической крови ниже нормы (3,3 ммоль/л), вследствие чего возникает гипогликемический синдром.
