Фрукты, которые действуют как скорая помощь при гипогликемии

Диетолог Толентино назвала 6 продуктов, которые быстро помогут поднять уровень сахара в крови

2:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Симптомы гипогликемии — слабость, головокружение, дрожь, сердцебиение — появляются внезапно. В таких случаях важно быстро поднять уровень глюкозы.

Фото: Designed by Freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Арбуз

6 продуктов, которые помогут при низком уровне сахара в крови

Диетолог Карина Толентино советует воспользоваться фруктами и сладкими перекусами с высоким содержанием быстрых углеводов.

Что поможет быстро почувствовать себя лучше

1. Бананы

Средний банан содержит около 25 г углеводов, из которых 18 г — натуральные сахара. Благодаря низкому содержанию клетчатки он быстро усваивается и повышает уровень сахара за считаные минуты.

2. Ананас

Один из лидеров по гликемическому индексу (82). В одной чашке кусочков — около 22 г углеводов, что делает его эффективным при резком падении глюкозы.

3. Финики

Один финик — это 18 г углеводов, в основном глюкоза и фруктоза. Удобны для ношения с собой, идеально подходят как экстренный перекус.

4. Виноград

Половина чашки — 15 г углеводов. Сладкий и быстроусвояемый, помогает при внезапной гипогликемии.

5. Яблочное пюре

Полстакана несладкого пюре содержит 15 г углеводов. Легко переносится, особенно если есть тошнота или слабость.

6. Арбуз

В небольшой порции — около 11,5 г углеводов, плюс много жидкости — это полезно при обезвоживании, которое может сопровождать низкий сахар.

Как не допустить падения сахара

Чтобы уровень глюкозы был стабильным:

ешьте регулярно,

сочетайте углеводы с белками и жирами,

пейте воду,

избегайте сладких газировок — они дают резкий скачок, за которым часто следует новое падение.

Уточнения

Гипогликеми́я - патологическое состояние, характеризующееся снижением концентрации глюкозы в крови ниже 3,9 ммоль/л, периферической крови ниже нормы (3,3 ммоль/л), вследствие чего возникает гипогликемический синдром.

