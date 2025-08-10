Мышцы сводит, а банан не помогает: диетолог Харунян объяснила, почему этого мало

Бананы часто советуют при судорогах, ведь в них много калия и магния. Диетолог Симона Харунян подтверждает: это полезный продукт, но волшебного мгновенного эффекта ждать не стоит. Он работает скорее на профилактику, чем на экстренную помощь.
Калий — ключевой элемент для нормальной работы мышц. Его дефицит — одна из частых причин судорог. Бананы действительно содержат калий и магний, но в умеренных количествах, и одного фрукта недостаточно для быстрого результата.
Кому особенно стоит обратить внимание
Бананы особенно полезны:
Чем ещё поддержать мышцы
Чтобы снизить риск судорог, в рацион стоит включить:
Когда нужно обратиться к врачу
Если спазмы происходят регулярно, сопровождаются сильной болью или слабостью, не стоит откладывать визит к специалисту. Это может быть симптомом других заболеваний, а не просто нехваткой минералов.
Спазм - непроизвольное тоническое судорожное сокращение скелетных или гладких мышц стенок полых органов с уменьшением их просвета, обычно сопровождаемое резкой и ноющей болью.
