Юрист Ирина Кузнецова защитит Полину Диброву от оскорблений Екатерины Гордон
Иосиф Пригожин решил приготовить завтрак и забрызгал всю кухню
Луковичные культуры, которые сажают осенью для весеннего урожая
Три признака старения: пигментация, потеря контрастности, размытые контуры лица
Юрист Никита Кулачкин: с 1 сентября 2025 года в СНТ нельзя будет размещать коммерческие объекты
Юристы: скидка в Trade-In часто действует и без сдачи автомобиля — это маркетинг
Ядерные часы изменят поиск тёмной материи и фундаментальную физику
Врачи: растяжения, переломы и вывихи — самые частые травмы на тренировках
Кошка учится ради удовольствия — не стоит применять запреты и наказания

Мышцы сводит, а банан не помогает: диетолог Харунян объяснила, почему этого мало

Симона Харунян: при судорогах нужны продукты с электролитами, не только бананы
1:17
Здоровье

Бананы часто советуют при судорогах, ведь в них много калия и магния. Диетолог Симона Харунян подтверждает: это полезный продукт, но волшебного мгновенного эффекта ждать не стоит. Он работает скорее на профилактику, чем на экстренную помощь.

Судорога
Фото: www.freepik.com is licensed under Free More info
Судорога
Судорога

Помогают ли бананы при мышечных спазмах: мнение диетолога

Калий — ключевой элемент для нормальной работы мышц. Его дефицит — одна из частых причин судорог. Бананы действительно содержат калий и магний, но в умеренных количествах, и одного фрукта недостаточно для быстрого результата.

Кому особенно стоит обратить внимание

Бананы особенно полезны:

  • спортсменам после тренировок,
  • беременным,
  • пожилым людям,
  • тем, кто сталкивается с ночными судорогами.

Чем ещё поддержать мышцы

Чтобы снизить риск судорог, в рацион стоит включить:

  • авокадо,
  • листовую зелень,
  • костный бульон,
  • орехи и семена,
  • кокосовую воду — отличный источник электролитов.

Когда нужно обратиться к врачу

Если спазмы происходят регулярно, сопровождаются сильной болью или слабостью, не стоит откладывать визит к специалисту. Это может быть симптомом других заболеваний, а не просто нехваткой минералов.

Уточнения

Спазм - непроизвольное тоническое судорожное сокращение скелетных или гладких мышц стенок полых органов с уменьшением их просвета, обычно сопровождаемое резкой и ноющей болью.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
