Мышцы сводит, а банан не помогает: диетолог Харунян объяснила, почему этого мало

Симона Харунян: при судорогах нужны продукты с электролитами, не только бананы

Бананы часто советуют при судорогах, ведь в них много калия и магния. Диетолог Симона Харунян подтверждает: это полезный продукт, но волшебного мгновенного эффекта ждать не стоит. Он работает скорее на профилактику, чем на экстренную помощь.

Помогают ли бананы при мышечных спазмах: мнение диетолога

Калий — ключевой элемент для нормальной работы мышц. Его дефицит — одна из частых причин судорог. Бананы действительно содержат калий и магний, но в умеренных количествах, и одного фрукта недостаточно для быстрого результата.

Кому особенно стоит обратить внимание

Бананы особенно полезны:

спортсменам после тренировок,

беременным,

пожилым людям,

тем, кто сталкивается с ночными судорогами.

Чем ещё поддержать мышцы

Чтобы снизить риск судорог, в рацион стоит включить:

авокадо,

листовую зелень,

костный бульон,

орехи и семена,

кокосовую воду — отличный источник электролитов.

Когда нужно обратиться к врачу

Если спазмы происходят регулярно, сопровождаются сильной болью или слабостью, не стоит откладывать визит к специалисту. Это может быть симптомом других заболеваний, а не просто нехваткой минералов.

Уточнения

Спазм - непроизвольное тоническое судорожное сокращение скелетных или гладких мышц стенок полых органов с уменьшением их просвета, обычно сопровождаемое резкой и ноющей болью.



