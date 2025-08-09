Морская, розовая, гималайская — а польза почти нулевая: чем соль действительно отличается

Диетолог Сара Помбо развенчала популярный миф: разные виды соли почти не отличаются между собой.
Да, морская и розовая содержат незначительное количество минералов, но уровень калия и магния в них настолько низкий, что говорить о реальной пользе бессмысленно.
Если нужны микроэлементы — лучше съесть фрукт, чем надеяться на кристаллы соли, говорит специалист.
Соль — не враг, но и не друг
Любая соль, независимо от её цвета и происхождения, при чрезмерном употреблении вредна. Рекомендуемая норма — не более 6 граммов в день. Однако, по последним данным, большинство людей потребляют примерно на 40% больше, чем нужно.
Чем это грозит:
Что можно сделать уже сегодня
Сара Помбо советует:
Пова́ренная соль — пищевой продукт, представляющий собой бесцветные кристаллы.
Александрийский маяк, одно из семи чудес Древнего мира, вновь начинает раскрывать свои тайны благодаря находкам археологов и современным технологиям.