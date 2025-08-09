Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Йога, тайцзи и бег трусцой признаны эффективными методами лечения бессонницы — данные метаанализа 2025 года
Геронтолог Ткачева назвала возрастные изменения, которые нельзя игнорировать
Уборку лука рекомендуют начинать после полегания перьев — советы агрономов
SHAMAN не собирается делать Мизулиной предложение во время компьютерной игры
ЕС уступил Трампу: цена лобстеров для Европы оказалась слишком высокой
Учёные СФУ создают метод биовыщелачивания золота из упорных руд для Арктики
Фитнес-тренеры: для похудения подходит любая регулярная физическая активность
Туристические гиды: в Сингапуре можно отдохнуть бюджетно за счёт бесплатных музеев и недорогих фудкортов
Ветеринары советуют приучать котят к когтеточке с первого месяца

Морская, розовая, гималайская — а польза почти нулевая: чем соль действительно отличается

Диетолог Помбо объяснила, почему морская соль не даёт значимой пользы организму
1:10
Здоровье

Диетолог Сара Помбо развенчала популярный миф: разные виды соли почти не отличаются между собой.

Гималайская соль розовая
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Гималайская соль розовая

Какая соль полезнее: мифы и реальность

Да, морская и розовая содержат незначительное количество минералов, но уровень калия и магния в них настолько низкий, что говорить о реальной пользе бессмысленно.

Если нужны микроэлементы — лучше съесть фрукт, чем надеяться на кристаллы соли, говорит специалист.

Соль — не враг, но и не друг

Любая соль, независимо от её цвета и происхождения, при чрезмерном употреблении вредна. Рекомендуемая норма — не более 6 граммов в день. Однако, по последним данным, большинство людей потребляют примерно на 40% больше, чем нужно.

Чем это грозит:

  • повышенное давление,
  • риски сердечно-сосудистых заболеваний,
  • нагрузка на почки.

Что можно сделать уже сегодня

Сара Помбо советует:

  • готовить дома — так проще контролировать количество соли,
  • отказываться от полуфабрикатов,
  • не верить маркетингу: "полезная соль" — это, чаще всего, просто соль с красивой этикеткой.

Уточнения

Пова́ренная соль — пищевой продукт, представляющий собой бесцветные кристаллы.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Подержанная Niva Travel 2020 года дорожает на фоне падения цен на новые
Авто
Подержанная Niva Travel 2020 года дорожает на фоне падения цен на новые Аудио 
Физики выдвинули гипотезу: наша Вселенная может находиться внутри чёрной дыры
Наука и техника
Физики выдвинули гипотезу: наша Вселенная может находиться внутри чёрной дыры Аудио 
Автомеханики предупреждают: проезд по лужам может повредить двигатель
Авто
Автомеханики предупреждают: проезд по лужам может повредить двигатель Аудио 
Популярное
Археологи нашли невообразимое: подводный вход в Александрийский маяк откроет новый взгляд на его историю

Александрийский маяк, одно из семи чудес Древнего мира, вновь начинает раскрывать свои тайны благодаря находкам археологов и современным технологиям.

Археологи обнаружили 2000-летний подводный вход в Александрийский маяк
Автоэксперты советуют проверять шины не реже одного раза в две недели
Монета подскажет: когда пора подкачать шины, чтобы не тратить лишний бензин
Мы живём в черной дыре и даже не подозреваем об этом: гипотеза, которая объясняет всё
Послушный пёс за неделю: приём, который знают только опытные кинологи
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова На Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
Баклажаны в соусе, которые получаются всегда: без жарки, без фритюра, без проблем
Два метра древней мощи: монстр с костяным панцирем и акульим хвостом снова патрулирует воды Джорджии
Милый взгляд, горький опыт: собаки, с которыми жизнь превратится в проблему
Милый взгляд, горький опыт: собаки, с которыми жизнь превратится в проблему
Последние материалы
Туристические гиды: в Сингапуре можно отдохнуть бюджетно за счёт бесплатных музеев и недорогих фудкортов
Ветеринары советуют приучать котят к когтеточке с первого месяца
Кулинары советуют рубить мясо для котлет, чтобы сохранить текстуру свинины
Инженеры восстанавливают кирпичную кладку XVIII века без утраты подлинности
Эксперты перечислили признаки, по которым можно выявить ДТП у подержанного авто
Россияне скупили треть билетов на концерт певицы Дженнифер Лопес в Ташкенте
В Госдуме предложили увеличить маткапитал на первого ребёнка до миллиона рублей
Настой золы и агроволокно защищают ослабленные растения от пересыхания
Евдокименко: сухость кожи, жажда и тёмная моча указывают на обезвоживание
Эрмитаж: в Кабардино-Балкарии нашли необычное захоронение кобанцев
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.