Морская, розовая, гималайская — а польза почти нулевая: чем соль действительно отличается

Диетолог Помбо объяснила, почему морская соль не даёт значимой пользы организму

Диетолог Сара Помбо развенчала популярный миф: разные виды соли почти не отличаются между собой.

Какая соль полезнее: мифы и реальность

Да, морская и розовая содержат незначительное количество минералов, но уровень калия и магния в них настолько низкий, что говорить о реальной пользе бессмысленно.

Если нужны микроэлементы — лучше съесть фрукт, чем надеяться на кристаллы соли, говорит специалист.

Соль — не враг, но и не друг

Любая соль, независимо от её цвета и происхождения, при чрезмерном употреблении вредна. Рекомендуемая норма — не более 6 граммов в день. Однако, по последним данным, большинство людей потребляют примерно на 40% больше, чем нужно.

Чем это грозит:

повышенное давление,

риски сердечно-сосудистых заболеваний,

нагрузка на почки.

Что можно сделать уже сегодня

Сара Помбо советует:

готовить дома — так проще контролировать количество соли,

отказываться от полуфабрикатов,

не верить маркетингу: "полезная соль" — это, чаще всего, просто соль с красивой этикеткой.

