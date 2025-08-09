Быстрое похудение радует в зеркале — и разрушает изнутри

Эндокринолог Анна Марченко предупреждает: жёсткие диеты, обещающие резкий сброс веса, могут нанести серьёзный вред организму.
Потеря до 10 кг за пару недель может звучать соблазнительно, но последствия часто оказываются гораздо тяжелее, чем лишние килограммы.
Почему вес возвращается
Основной механизм таких диет — сильное снижение калорийности и выведение жидкости. Жир уходит не так быстро, как кажется. А после возвращения к обычному питанию организм стремится восстановить утраченное — и вес набирается заново.
Психика тоже страдает
Жёсткие диеты — это ограничения и постоянный контроль. Многие не выдерживают и срываются, что может привести к:
Кето и другие крайности
По словам врача, особенно стоит быть осторожным с диетами, полностью исключающими целые группы продуктов. Например, кетодиета предполагает отказ от углеводов и переход на жиры как основной источник энергии. Это может:
Что делать вместо
Врач советует выбирать постепенное снижение веса и сбалансированное питание. Такой подход более устойчив и безопасен для здоровья — как физического, так и психологического.
