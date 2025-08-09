Быстрое похудение радует в зеркале — и разрушает изнутри

Эндокринолог Марченко предупредила о рисках быстрого похудения

Эндокринолог Анна Марченко предупреждает: жёсткие диеты, обещающие резкий сброс веса, могут нанести серьёзный вред организму.

Избыточный вес

Минус 10 кг — плюс проблемы: чем опасно быстрое похудение

Потеря до 10 кг за пару недель может звучать соблазнительно, но последствия часто оказываются гораздо тяжелее, чем лишние килограммы.

Почему вес возвращается

Основной механизм таких диет — сильное снижение калорийности и выведение жидкости. Жир уходит не так быстро, как кажется. А после возвращения к обычному питанию организм стремится восстановить утраченное — и вес набирается заново.

Психика тоже страдает

Жёсткие диеты — это ограничения и постоянный контроль. Многие не выдерживают и срываются, что может привести к:

перееданию,

чувству вины,

формированию расстройств пищевого поведения.

Кето и другие крайности

По словам врача, особенно стоит быть осторожным с диетами, полностью исключающими целые группы продуктов. Например, кетодиета предполагает отказ от углеводов и переход на жиры как основной источник энергии. Это может:

повысить риск заболеваний сердца,

обострить желчекаменную или мочекаменную болезнь,

привести к росту уровня холестерина.

Что делать вместо

Врач советует выбирать постепенное снижение веса и сбалансированное питание. Такой подход более устойчив и безопасен для здоровья — как физического, так и психологического.

