Удалил зелёное пятно — но яд уже внутри: почему нельзя есть заплесневелое

Даже если плесени немного, продукт стоит немедленно выбросить. Об этом напоминает эксперт Роскачества Елена Спеценко. Срезать заплесневелый кусочек — не выход, потому что настоящая угроза скрыта глубже.
Плесневые грибы формируют тончайшие нити — гифы, которые могут глубоко проникать в продукт, даже если внешне он выглядит чистым. К тому же, некоторые виды плесени вырабатывают токсины, которые:
Сыр, хлеб, ягоды, джемы, овощи, молочные продукты — всё, что содержит влагу, быстро становится рассадником грибков. Даже если удалить видимую плесень, афлатоксины могут оставаться внутри.
Плесень распространяется спорами, которые не видны глазу, но оседают на посуде и в холодильнике. Поэтому важно:
Наибольший вред плесень наносит:
Для этих групп даже малые дозы плесневых токсинов могут быть опасны.
