Удалил зелёное пятно — но яд уже внутри: почему нельзя есть заплесневелое

Елена Спеценко объяснила, почему нельзя есть продукты с плесенью даже после удаления повреждённой части

Даже если плесени немного, продукт стоит немедленно выбросить. Об этом напоминает эксперт Роскачества Елена Спеценко. Срезать заплесневелый кусочек — не выход, потому что настоящая угроза скрыта глубже.

Фото: Own work by Asurnipal, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Плесень

Почему нельзя срезать плесень с сыра и хлеба: разъяснение эксперта

Плесневые грибы формируют тончайшие нити — гифы, которые могут глубоко проникать в продукт, даже если внешне он выглядит чистым. К тому же, некоторые виды плесени вырабатывают токсины, которые:

не уничтожаются при нагревании,

накапливаются в организме,

вызывают хронические заболевания печени, аллергии, ослабление иммунитета.

Особенно опасны мягкие продукты

Сыр, хлеб, ягоды, джемы, овощи, молочные продукты — всё, что содержит влагу, быстро становится рассадником грибков. Даже если удалить видимую плесень, афлатоксины могут оставаться внутри.

Невидимые споры — не миф

Плесень распространяется спорами, которые не видны глазу, но оседают на посуде и в холодильнике. Поэтому важно:

выбрасывать продукты при первых признаках порчи,

тщательно мыть холодильник и кухонные поверхности после контакта с плесенью,

хранить еду правильно и следить за сроками годности.

Кому особенно стоит быть осторожным

Наибольший вред плесень наносит:

детям,

беременным женщинам,

людям с хроническими заболеваниями.

Для этих групп даже малые дозы плесневых токсинов могут быть опасны.

Уточнения

Пле́сень — различные грибы (в основном зиго- и аскомицеты), образующие ветвящиеся мицелии без крупных, легко заметных невооружённым глазом плодовых тел.

