Сукралоза на диете, а иммунотерапия — под угрозой: новое исследование

Cancer Discovery: сукралоза влияет на выживаемость онкопациентов — исследование США
Здоровье

Сукралоза — популярный подсластитель, который часто добавляют в газировку и продукты "без сахара". Но новое исследование показало: она может снижать эффективность иммунотерапии у онкологических пациентов.

Стевия
Фото: Pinterest by Suzanne Muhawes, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стевия

Сукралоза может мешать лечению рака: что выяснили учёные

Учёные из Университета Питтсбурга и Онкологического центра Хиллмана выяснили:

  • Пациенты с меланомой и немелкоклеточным раком лёгких, регулярно употреблявшие сукралозу, хуже отвечали на лечение.

  • У таких больных была ниже выживаемость по сравнению с теми, кто почти не потреблял подсластители.

Это ставит под вопрос безопасность сукралозы в питании онкологических пациентов.

Надежда в аргинине

На лабораторных моделях с мышами учёные нашли возможное решение: добавки с аргинином. Эта аминокислота поддерживает иммунную функцию и может ослабить негативный эффект сукралозы на лечение.

Почему это важно

Даже такие простые вещи, как диетическая газировка, могут мешать борьбе с раком. Однако полностью менять рацион при болезни сложно, поэтому учёные надеются на дальнейшие исследования по компенсации вреда без резких ограничений в питании.

Уточнения

Подсласти́тели - добавки, используемые для придания сладкого вкуса.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
