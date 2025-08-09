Сукралоза на диете, а иммунотерапия — под угрозой: новое исследование

Сукралоза — популярный подсластитель, который часто добавляют в газировку и продукты "без сахара". Но новое исследование показало: она может снижать эффективность иммунотерапии у онкологических пациентов.
Учёные из Университета Питтсбурга и Онкологического центра Хиллмана выяснили:
Это ставит под вопрос безопасность сукралозы в питании онкологических пациентов.
Надежда в аргинине
На лабораторных моделях с мышами учёные нашли возможное решение: добавки с аргинином. Эта аминокислота поддерживает иммунную функцию и может ослабить негативный эффект сукралозы на лечение.
Почему это важно
Даже такие простые вещи, как диетическая газировка, могут мешать борьбе с раком. Однако полностью менять рацион при болезни сложно, поэтому учёные надеются на дальнейшие исследования по компенсации вреда без резких ограничений в питании.
Подсласти́тели - добавки, используемые для придания сладкого вкуса.
Александрийский маяк, одно из семи чудес Древнего мира, вновь начинает раскрывать свои тайны благодаря находкам археологов и современным технологиям.