Сукралоза на диете, а иммунотерапия — под угрозой: новое исследование

Cancer Discovery: сукралоза влияет на выживаемость онкопациентов — исследование США

Сукралоза — популярный подсластитель, который часто добавляют в газировку и продукты "без сахара". Но новое исследование показало: она может снижать эффективность иммунотерапии у онкологических пациентов.

Сукралоза может мешать лечению рака: что выяснили учёные

Учёные из Университета Питтсбурга и Онкологического центра Хиллмана выяснили:

Пациенты с меланомой и немелкоклеточным раком лёгких, регулярно употреблявшие сукралозу, хуже отвечали на лечение.

У таких больных была ниже выживаемость по сравнению с теми, кто почти не потреблял подсластители.

Это ставит под вопрос безопасность сукралозы в питании онкологических пациентов.

Надежда в аргинине

На лабораторных моделях с мышами учёные нашли возможное решение: добавки с аргинином. Эта аминокислота поддерживает иммунную функцию и может ослабить негативный эффект сукралозы на лечение.

Почему это важно

Даже такие простые вещи, как диетическая газировка, могут мешать борьбе с раком. Однако полностью менять рацион при болезни сложно, поэтому учёные надеются на дальнейшие исследования по компенсации вреда без резких ограничений в питании.

Уточнения

Подсласти́тели - добавки, используемые для придания сладкого вкуса.

