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Отпуск закончился, а сил нет: одна мысль в голове мешает отдохнуть по-настоящему — отдых дал сбой

Отпуск не даёт отдыха: психолог назвал ключевую причину и способ её избежать
3:32
Здоровье

Фраза "Мне бы теперь отпуск после отпуска" знакома многим. Казалось бы, ты только что вернулся с каникул, на время сбросил груз рабочих задач, но вместо бодрости ощущаешь истощение.

Не тот отдых
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Не тот отдых

Особенно это проявляется, если отпуск прошёл в путешествии: кажется, что потратил больше энергии, чем восстановил. Планирование маршрутов, контроль за расходами, спешка, адаптация к новому окружению — всё это может выматывать не меньше, чем офисная рутина.

И даже если отпуск был спокойным и домашним, расслабиться по-настоящему удаётся не всегда. Только начал высыпаться — а уже пора возвращаться к ранним подъёмам и деловым звонкам.

Отдых не работает

Почему же так сложно по-настоящему отдохнуть? И главное — как вернуться к работе, если после отдыха чувствуешь себя ещё более уставшим, чем до него?

Людям мешает нормально отдохнуть ощущение, что они отдыхают неправильно. В погоне за идеальным отпуском человек просто тратит силы на переживания — не совпали ожидания и реальность, и вместо восстановления происходит истощение внутренних ресурсов.

Дело не в внешних обстоятельствах. Один и тот же отпуск в одинаковых условиях для кого-то может стать источником вдохновения, а для другого — стрессом.

Должно было быть лучше

Принцип такой — напряжённые эмоциональные состояния у человека возникают из-за его отношения к обстоятельствам, определённых убеждений, которые у него есть. Если человек испытывает эмоциональное напряжение, вернувшись из отпуска, то у него может быть, например, такое убеждение: "Я должен был отдохнуть лучше, чем я отдохнул”.

И вот если он так думает — что его отдых должен был пройти лучше, что он должен чувствовать себя хорошо, а он себя так не чувствует, — то, конечно, он будет нервничать, требуя от себя идеального отпуска.

И наоборот, если человек считает, что отпуск не обязан быть идеальным, что можно быть уставшим после отпуска — он не будет переживать из-за того, что он уставший. Он подумает: "Ну, бывает, что поделать, в следующий раз как-нибудь по-другому попробую".

Таким образом, именно стремление к идеальности и вызывает эмоциональное напряжение. А в таком состоянии расслабиться и отдохнуть — практически невозможно.

Идеальный отпуск — ловушка для психики

Психолог сравнивает стремление всё успеть в отпуске с инфантильной установкой "нельзя упускать возможности". Взрослый человек, наоборот, понимает: не всё обязательно должно быть реализовано — в том числе и идеальный отдых.

Такое принятие реальности без требований к ней — ключ к настоящему расслаблению. Не всё должно быть "по плану". Иногда лучше позволить отпуску идти своим чередом — без контроля, без претензий и без вины.

Отдых, чтобы действительно восстановиться

Вывод прост: чтобы вернуться к работе отдохнувшим, нужно не столько планировать идеальный отдых, сколько отпускать контроль. Чем меньше ожиданий — тем меньше разочарований, тем легче телу и психике перезагрузиться.

В следующий отпуск — не стремитесь к совершенству. Просто дышите, спите, радуйтесь, ошибайтесь, переключайтесь. И тогда возвращение на работу не станет ещё одной битвой с усталостью, сообщает Общественная Служба Новостей.

Уточнения

О́тпуск — временное освобождение от работы в будние дни на определённый период времени для отдыха и иных социальных целей с сохранением прежнего места работы.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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