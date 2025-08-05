Простой фрукт — серьёзные риски: лакомство, который превращается в бомбу при неправильном сочетании

Опасные сочетания с дыней — возможны вздутие, диарея и высыпание

2:23 Your browser does not support the audio element. Здоровье

С наступлением бахчевого сезона в столице открылось более 220 точек продажи арбузов и дынь. Однако, не все летние лакомства одинаково безопасны для здоровья.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Ломтики дыни

Дыню нельзя есть с мясом

Есть дыню лучше отдельно от других продуктов. Особенно вредно сочетать дыню с тяжёлым мясом: свининой, бараниной, говядиной и кониной. Эти продукты долго перевариваются, а дыня стремится попасть в кишечник как можно скорее. В результате начинается процесс брожения:

Такая еда будет очень долго лежать в желудке и перекрывать доступ дыне, которая переваривается быстро и сразу пытается попасть в кишечник. В итоге в сладкой, влажной и теплой среде начнутся процессы брожения и гниения, а это чревато активным газообразованием.

Возможные последствия

Помимо газообразования, несочетаемые продукты могут привести к ряду других проблем. Может нарушиться пищеварение, что приведет к диарее, тошноте, состоянию немотивированной усталости и высыпаниям на коже.

Дыня и молочные продукты

В список несовместимых с дыней продуктов попадают и молочные с кисломолочными. Даже модные смузи с молоком и дыней лучше исключить из рациона.

По этим же причинам дыня не "дружит" с молочными и кисломолочными продуктами, поэтому потреблять их вместе, например в смузи, лучше не стоит", — советует эксперт.

Овощи и фрукты

С овощами и фруктами сочетаемость у дыни терпимая, можно делать совместный салат. Хотя лучше всего есть её отдельно, но не натощак, чтобы не спровоцировать резкий скачок сахара, а, например, на полдник, в качестве легкого перекуса.

Норма потребления

Из-за высокого содержания сахара даже такой, казалось бы, лёгкий продукт, как дыня, требует умеренности. Оптимальная порция — до 200 граммов в день.

Опасность разрезанных арбузов

Врачи также напоминают о риске отравления, связанном с покупкой уже разрезанных арбузов на улице.

Туда попадает большое количество бактерий, которые размножаются в питательной сладкой среде, поэтому риск отравления продуктом достаточно высокий, сообщает Москва 24.

Уточнения

Ды́ня — растение семейства Тыквенные, вид рода Огурец, бахчевая культура.

