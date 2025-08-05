Маркетинг пахнет гарью: какие жидкости для розжига доводят до больниц — одна из них точно навредит

Виды жидкости для розжига, опасные для здоровья

2:31 Your browser does not support the audio element. Здоровье

С наступлением сезона шашлыков россияне всё чаще берутся за розжиг углей. Кто-то делает это по-старинке — с бумагой и щепками, кто-то использует современные средства. Но не все жидкости для розжига одинаково безопасны. Терапевт Надежда Чернышова объяснила, какие из них могут быть не просто неэффективными, но и вредными для здоровья.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Жидкость для розжига

Самый безопасный вариант — парафиносодержащие жидкости

Жидкости для розжига бывают трёх видов. Самые лучшие — это парафиносодержащие жидкости. Они не сразу загораются, их надо минуты две подержать на углях, чтобы впитались, а затем уже зажигать. Именно такие жидкости обеспечивают ровное качественное горение, без резких вспышек и практически никак не влияют на здоровье человека. Кроме того, они не имеют запаха.

Парафиносодержащие жидкости особенно ценятся за стабильность, предсказуемость и отсутствие запаха. Главное — немного подождать, пока средство впитается.

Спиртосодержащие жидкости — допустимы

Они должны продаваться в прозрачной бутылке, чтобы можно было увидеть такую же прозрачную жидкость внутри. На дне не должно быть осадка. Кроме того, жидкость не должна обладать резким запахом.

Такие жидкости тоже можно использовать, но очень важно внимательно осматривать упаковку и проверять прозрачность. Наличие осадка или резкий запах — повод отказаться от покупки.

Натуральные жидкости — худший выбор

Это худший вариант, потому что там, как правило, есть деготь или какие-то фракции бензина. По сути, всё что угодно там может быть под маркой натуральных компонентов. Как правило, у них сильно неприятный запах и худшие разжигающие свойства. Их следует избегать.

Несмотря на маркетинговое слово «натуральный» на упаковке, такие жидкости могут содержать токсичные соединения. В результате — вредные испарения, сильный запах и плохое горение.

Категорически запрещено использовать для розжига

Нельзя использовать бензин, керосин или спирт — это вредно и опасно.Такие вещества создают резкий всплеск пламени, могут вызвать ожоги и серьёзно навредить здоровью. Их использование крайне не рекомендуется даже в экстренных случаях, рассказывает aif.ru.

Уточнения

Жи́дкость — вещество, находящееся в жидком агрегатном состоянии, занимающем промежуточное положение между твёрдым и газообразным состояниями.

