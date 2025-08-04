Кому нельзя есть грузди и как правильно их готовить — советы диетолога

Самые полезные — и самые опасные: в чём главный парадокс груздей

3:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эти грибы любят за богатый вкус и высокое содержание витаминов. Но, как предупреждают специалисты, грузди — не самый безопасный выбор для всех. Одно неверное действие — и вместо пользы можно получить серьёзные проблемы со здоровьем. Почему? Разбираемся вместе с диетологом Дарьей Русаковой.

Фото: Design by Freepick by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Грибная закуска

Кому стоит отказаться от груздей

Несмотря на все полезные свойства, употребление груздей противопоказано целому ряду людей. Диетолог Дарья Русакова подчёркивает:

Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта следует исключить эти грибы из рациона.

То же касается беременных женщин и детей младшего возраста — из-за хитиновой оболочки, которая плохо переваривается и может вызвать дискомфорт.

Аллергикам тоже стоит быть начеку — грибы могут провоцировать аллергические реакции.

"Грибы — это низкокалорийный продукт, если мы говорим об отварных груздях. У них низкий гликемический индекс. Это плюс. Но следует помнить, что грибы — опасный продукт и, в частности, грузди токсичны в сыром виде", — делится эксперт.

Где скрывается опасность

Главная угроза груздей — их токсичность. Эти грибы относятся к условно-съедобным, а это значит, что в сыром виде они ядовиты. Все дело в едком млечном соке, который содержится в их тканях. Перед готовкой грибы нужно вымачивать не менее двух-трёх суток.

Кроме того, солёные и маринованные грузди — не лучший выбор для людей с заболеваниями почек или гипертонией. Высокое содержание соли может серьёзно навредить организму.

Как правильно готовить грузди

Чтобы обезопасить себя, придерживайтесь следующих рекомендаций:

Вымачивание: Замочите грибы в холодной воде на 2-3 дня, регулярно меняя воду. Термическая обработка: Только после этого можно их варить, солить или мариновать. Осторожнее с уксусом: Он разрушает часть полезных веществ, хотя белок и клетчатка сохраняются.

Эксперт также рекомендует не сочетать блюда из грибов с алкоголем — так вы избежите лишней нагрузки на печень и почки.

Чем полезны грузди

Когда всё сделано правильно, грузди могут принести немалую пользу. В них содержатся:

Витамины группы B (B1, B2, B5)

Витамин D

Минералы: магний, калий, фосфор, натрий

Клетчатка и растительный белок

Эти вещества поддерживают иммунитет, пищеварение и работу нервной системы. Грибы также могут служить профилактикой заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Сколько можно есть

Оптимальная порция — 100-150 граммов готовых маринованных или солёных грибов в день. Чтобы уменьшить содержание соли, перед употреблением их можно повторно вымочить.

Для детей старше 7 лет такие грибы допустимы, но только после полной термической обработки.

Как распознать груздь и где его искать

Самый популярный представитель семейства — белый груздь. У него:

Белая шляпка с плоско-выпуклой формой

Он растёт в лиственных и смешанных лесах, особенно под берёзами

Где искать:

Под опавшей листвой, хвоей или высокой травой

Возле папоротников, мха и на опушках болот

География распространения: Подмосковье, Сибирь, Урал, Карелия, Нижнее Поволжье, Дальний Восток

Когда собирать: с августа по октябрь

Важно помнить: в заболоченных местах, у берегов озёр и рек, а также в тёмных кустарниках грузди не растут, сообщает URA.RU.

Совет грибника: вооружитесь длинной палкой, двигайтесь медленно и внимательно осматривайте землю под ногами.

Уточнения

Мле́чник (лат Lactárius) — род пластинчатых грибов семейства Сыроежковые (лат. Russulaceae).

