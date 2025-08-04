Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Народный фронт: Радар.НФ как инструмент гражданской обороны, скачали 1,5 млн россиян
Грузовики Dongfeng, FAW, Foton и Sitrak запрещены к продаже в РФ
Полина Диброва познакомила предполагаемого любовника с Пугачёвой
Исследование: молодые люди сильнее реагируют на негатив в интернете
Врачи рекомендуют начинать утро с овсянки — она снижает холестерин и даёт энергию
Что положить в бьюти-кейс, чтобы выглядеть как с обложки даже в командировке
Калистеника для начинающих: 5 шагов к эффективным и безопасным тренировкам
Эксперты предупредили: Passat, Sonata и Lancer могут потребовать серьёзных затрат
Что проверять перед арендой квартиры — советы эксперта по недвижимости

Кому нельзя есть грузди и как правильно их готовить — советы диетолога

Самые полезные — и самые опасные: в чём главный парадокс груздей
3:55
Здоровье

Эти грибы любят за богатый вкус и высокое содержание витаминов. Но, как предупреждают специалисты, грузди — не самый безопасный выбор для всех. Одно неверное действие — и вместо пользы можно получить серьёзные проблемы со здоровьем. Почему? Разбираемся вместе с диетологом Дарьей Русаковой.

Грибная закуска
Фото: Design by Freepick by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Грибная закуска

Кому стоит отказаться от груздей

Несмотря на все полезные свойства, употребление груздей противопоказано целому ряду людей. Диетолог Дарья Русакова подчёркивает:

  • Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта следует исключить эти грибы из рациона.

  • То же касается беременных женщин и детей младшего возраста — из-за хитиновой оболочки, которая плохо переваривается и может вызвать дискомфорт.

  • Аллергикам тоже стоит быть начеку — грибы могут провоцировать аллергические реакции.

"Грибы — это низкокалорийный продукт, если мы говорим об отварных груздях. У них низкий гликемический индекс. Это плюс. Но следует помнить, что грибы — опасный продукт и, в частности, грузди токсичны в сыром виде", — делится эксперт.

Где скрывается опасность

Главная угроза груздей — их токсичность. Эти грибы относятся к условно-съедобным, а это значит, что в сыром виде они ядовиты. Все дело в едком млечном соке, который содержится в их тканях. Перед готовкой грибы нужно вымачивать не менее двух-трёх суток.

Кроме того, солёные и маринованные грузди — не лучший выбор для людей с заболеваниями почек или гипертонией. Высокое содержание соли может серьёзно навредить организму.

Как правильно готовить грузди

Чтобы обезопасить себя, придерживайтесь следующих рекомендаций:

  1. Вымачивание: Замочите грибы в холодной воде на 2-3 дня, регулярно меняя воду.

  2. Термическая обработка: Только после этого можно их варить, солить или мариновать.

  3. Осторожнее с уксусом: Он разрушает часть полезных веществ, хотя белок и клетчатка сохраняются.

Эксперт также рекомендует не сочетать блюда из грибов с алкоголем — так вы избежите лишней нагрузки на печень и почки.

Чем полезны грузди

Когда всё сделано правильно, грузди могут принести немалую пользу. В них содержатся:

  • Витамины группы B (B1, B2, B5)

  • Витамин D

  • Минералы: магний, калий, фосфор, натрий

  • Клетчатка и растительный белок

Эти вещества поддерживают иммунитет, пищеварение и работу нервной системы. Грибы также могут служить профилактикой заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Сколько можно есть

Оптимальная порция — 100-150 граммов готовых маринованных или солёных грибов в день. Чтобы уменьшить содержание соли, перед употреблением их можно повторно вымочить.

Для детей старше 7 лет такие грибы допустимы, но только после полной термической обработки.

Как распознать груздь и где его искать

Самый популярный представитель семейства — белый груздь. У него:

  • Белая шляпка с плоско-выпуклой формой

  • Он растёт в лиственных и смешанных лесах, особенно под берёзами

Где искать:

  • Под опавшей листвой, хвоей или высокой травой

  • Возле папоротников, мха и на опушках болот

  • География распространения: Подмосковье, Сибирь, Урал, Карелия, Нижнее Поволжье, Дальний Восток

Когда собирать: с августа по октябрь

Важно помнить: в заболоченных местах, у берегов озёр и рек, а также в тёмных кустарниках грузди не растут, сообщает URA.RU.

Совет грибника: вооружитесь длинной палкой, двигайтесь медленно и внимательно осматривайте землю под ногами.

Уточнения

Мле́чник (лат Lactárius) — род пластинчатых грибов семейства Сыроежковые (лат. Russulaceae).

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Обнаружен новый межзвездный объект 3I/ATLAS: подробности и теории
Наука и техника
Обнаружен новый межзвездный объект 3I/ATLAS: подробности и теории Аудио 
Отжимания: сколько нужно делать в вашем возрасте по мнению экспертов
Новости спорта
Отжимания: сколько нужно делать в вашем возрасте по мнению экспертов Аудио 
У гигантского осьминога 9 мозгов и 3 сердца — он управляет каждой рукой отдельно
Домашние животные
У гигантского осьминога 9 мозгов и 3 сердца — он управляет каждой рукой отдельно Аудио 
Популярное
Глубже, чем когда-либо: новый спутник увидел невидимую Землю — кадры, которые меняют всё

Новый спутник Biomass впервые показывает, что скрыто под лесами, льдами и пустынями — от углерода до древней истории Земли.

Новый спутник зафиксировал объемы лесной массы и структуру ледников
Ветеринары предупредили: клещи угрожают домашним кошкам круглый год
Невидимый захватчик уже в доме: кошки страдают, а хозяева не догадываются
10 лет в приюте, и вдруг Ибица: как собака устроила себе отпуск, который изменил её жизнь навсегда
Корм для кошек, которому доверяют ветеринары — в чём их главный секрет
ЗиЛ-4102: лимузин для элиты стал символом упущенных возможностей нашего времени Сергей Милешкин Ультиматум Трампа истекает: Уиткофф ищет компромисс в Москве Любовь Степушова Учёные из Новой Зеландии: у лидеров ядерных держав выявлены психические расстройства Игорь Буккер
Пустые тренировки: почему мышцы не растут даже с тренировками по 5 раз в неделю
Тренируйтесь, не отрываясь от экранов: 4 упражнения для плоского живота
Минус 1 кг в неделю, плюс энергия без долгих часов в спортзале: интервальные тренировки — самый мощный способ изменить тело
Минус 1 кг в неделю, плюс энергия без долгих часов в спортзале: интервальные тренировки — самый мощный способ изменить тело
Последние материалы
Калистеника для начинающих: 5 шагов к эффективным и безопасным тренировкам
Эксперты предупредили: Passat, Sonata и Lancer могут потребовать серьёзных затрат
Что проверять перед арендой квартиры — советы эксперта по недвижимости
Самые полезные — и самые опасные: в чём главный парадокс груздей
Лиана Шульгина в больнице: что произошло с невесткой певицы Валерии
Отели Европы восстали против Booking.com: коллективный иск и обвинения в несправедливости
Росатом выбран для строительства АЭС в Казахстане — сообщило правительство
Секреты здорового винограда: предостережения против увядания гроздей
Работа в позе дачника повышает риск инсульта — предупреждают неврологи
Когда закончатся дожди в Москве? Прогноз погоды на неделю
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.