Кому нельзя есть грузди и как правильно их готовить — советы диетолога

Эти грибы любят за богатый вкус и высокое содержание витаминов. Но, как предупреждают специалисты, грузди — не самый безопасный выбор для всех. Одно неверное действие — и вместо пользы можно получить серьёзные проблемы со здоровьем. Почему? Разбираемся вместе с диетологом Дарьей Русаковой.
Несмотря на все полезные свойства, употребление груздей противопоказано целому ряду людей. Диетолог Дарья Русакова подчёркивает:
Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта следует исключить эти грибы из рациона.
То же касается беременных женщин и детей младшего возраста — из-за хитиновой оболочки, которая плохо переваривается и может вызвать дискомфорт.
Аллергикам тоже стоит быть начеку — грибы могут провоцировать аллергические реакции.
"Грибы — это низкокалорийный продукт, если мы говорим об отварных груздях. У них низкий гликемический индекс. Это плюс. Но следует помнить, что грибы — опасный продукт и, в частности, грузди токсичны в сыром виде", — делится эксперт.
Главная угроза груздей — их токсичность. Эти грибы относятся к условно-съедобным, а это значит, что в сыром виде они ядовиты. Все дело в едком млечном соке, который содержится в их тканях. Перед готовкой грибы нужно вымачивать не менее двух-трёх суток.
Кроме того, солёные и маринованные грузди — не лучший выбор для людей с заболеваниями почек или гипертонией. Высокое содержание соли может серьёзно навредить организму.
Чтобы обезопасить себя, придерживайтесь следующих рекомендаций:
Вымачивание: Замочите грибы в холодной воде на 2-3 дня, регулярно меняя воду.
Термическая обработка: Только после этого можно их варить, солить или мариновать.
Осторожнее с уксусом: Он разрушает часть полезных веществ, хотя белок и клетчатка сохраняются.
Эксперт также рекомендует не сочетать блюда из грибов с алкоголем — так вы избежите лишней нагрузки на печень и почки.
Когда всё сделано правильно, грузди могут принести немалую пользу. В них содержатся:
Витамины группы B (B1, B2, B5)
Витамин D
Минералы: магний, калий, фосфор, натрий
Клетчатка и растительный белок
Эти вещества поддерживают иммунитет, пищеварение и работу нервной системы. Грибы также могут служить профилактикой заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Оптимальная порция — 100-150 граммов готовых маринованных или солёных грибов в день. Чтобы уменьшить содержание соли, перед употреблением их можно повторно вымочить.
Для детей старше 7 лет такие грибы допустимы, но только после полной термической обработки.
Самый популярный представитель семейства — белый груздь. У него:
Белая шляпка с плоско-выпуклой формой
Он растёт в лиственных и смешанных лесах, особенно под берёзами
Где искать:
Под опавшей листвой, хвоей или высокой травой
Возле папоротников, мха и на опушках болот
География распространения: Подмосковье, Сибирь, Урал, Карелия, Нижнее Поволжье, Дальний Восток
Когда собирать: с августа по октябрь
Важно помнить: в заболоченных местах, у берегов озёр и рек, а также в тёмных кустарниках грузди не растут, сообщает URA.RU.
Совет грибника: вооружитесь длинной палкой, двигайтесь медленно и внимательно осматривайте землю под ногами.
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