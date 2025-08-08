Зрение плывёт, глаза устают — а всё из-за того, что ты не делаешь этих двух вещей

Долгое использование смартфонов, планшетов и компьютеров вызывает напряжение глаз, сухость, затуманенное зрение.
По словам Татьяны Павловой, кандидата медицинских наук и доцента кафедры офтальмологии, с этой проблемой сталкиваются почти все, особенно школьники и офисные сотрудники.
Когда мы долго смотрим в экран, мышцы глаз постоянно работают, удерживая фокус на близком расстоянии. Это приводит к:
Очки эти симптомы не устранят, но помогут снять нагрузку регулярные упражнения.
1. Правило 20/20
Каждые 20 минут делайте паузу на 20 секунд и смотрите вдаль — примерно на 6 метров. Это даёт глазам передышку.
2. Упражнение с меткой на стекле
На стекле ставится точка. Переводите взгляд с неё на объект вдали и обратно, 5 раз подряд. Это тренирует мышцы, отвечающие за фокусировку.
Такие упражнения не заменят лечение при реальных заболеваниях, но заметно снижают напряжение при постоянной работе с экраном. Их стоит делать всем, кто проводит за гаджетами более двух часов в день.
Зрение человека - способность человека воспринимать информацию путём преобразования электромагнитного излучения светового диапазона, осуществляемая зрительной системой.
Рынок подержанных Lada в 2025 году удивляет: Granta стремительно дешевеет, а Vesta и старые Niva внезапно растут в цене. Кто и почему выигрывает?