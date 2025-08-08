Дефицит тестостерона — не только возрастная история: молодёжь тоже в группе риска

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Этот гормон влияет не только на сексуальное здоровье, но и на энергию, настроение, мышцы, жир и даже психоэмоциональное состояние. И хотя снижение уровня тестостерона чаще связывают с возрастом, дефицит всё чаще встречается и у молодых.

Почему у молодых мужчин падает тестостерон и что с этим делать

Как поясняет уролог Раевти Боле из клиники Кливленда, у молодых мужчин снижение уровня тестостерона может быть связано с:

  • хроническими болезнями,
  • ожирением,
  • стрессом,
  • травмами или нарушениями работы яичек.

Иногда мужчина чувствует постоянную усталость, апатию или снижение либидо, но не связывает это с гормонами — а зря.

Как понять, что есть проблема

Диагноз "гипогонадизм" ставится только при сочетании двух факторов:

  • наличие характерных симптомов,
  • лабораторное подтверждение низкого
  • уровня тестостерона.

Поэтому важно не заниматься самодиагностикой, а обратиться к врачу при стойких жалобах.

Осторожно с добавками

Доктор Боле предупреждает: сомнительные БАДы, обещающие "вскипятить тестостерон", не только бесполезны, но и опасны. Они могут содержать вещества, которые вредят организму и не имеют научной доказательной базы.

Что действительно помогает

Часто уровень гормона можно нормализовать без таблеток — если:

  • сбросить лишний вес,
  • наладить физическую активность,
  • сократить стресс,
  • улучшить качество сна.

Такие изменения в образе жизни — самая безопасная и устойчивая стратегия.

Уточнения

Тестостеро́н - основной половой гормон (андроген) мужских особей позвоночных, отвечающий за развитие внешних гениталий, регулирующий работу придаточных половых желёз и оказывающий влияние на развитие вторичных половых признаков, которые у позвоночных нередко зависят от андрогенов.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
