Дефицит тестостерона — не только возрастная история: молодёжь тоже в группе риска

Уролог Боле рассказал, почему у молодых мужчин развивается дефицит тестостерона

1:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Этот гормон влияет не только на сексуальное здоровье, но и на энергию, настроение, мышцы, жир и даже психоэмоциональное состояние. И хотя снижение уровня тестостерона чаще связывают с возрастом, дефицит всё чаще встречается и у молодых.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Секс на первом свидании: последствия

Почему у молодых мужчин падает тестостерон и что с этим делать

Как поясняет уролог Раевти Боле из клиники Кливленда, у молодых мужчин снижение уровня тестостерона может быть связано с:

хроническими болезнями,

ожирением,

стрессом,

травмами или нарушениями работы яичек.

Иногда мужчина чувствует постоянную усталость, апатию или снижение либидо, но не связывает это с гормонами — а зря.

Как понять, что есть проблема

Диагноз "гипогонадизм" ставится только при сочетании двух факторов:

наличие характерных симптомов,

лабораторное подтверждение низкого

уровня тестостерона.

Поэтому важно не заниматься самодиагностикой, а обратиться к врачу при стойких жалобах.

Осторожно с добавками

Доктор Боле предупреждает: сомнительные БАДы, обещающие "вскипятить тестостерон", не только бесполезны, но и опасны. Они могут содержать вещества, которые вредят организму и не имеют научной доказательной базы.

Что действительно помогает

Часто уровень гормона можно нормализовать без таблеток — если:

сбросить лишний вес,

наладить физическую активность,

сократить стресс,

улучшить качество сна.

Такие изменения в образе жизни — самая безопасная и устойчивая стратегия.

Уточнения

Тестостеро́н - основной половой гормон (андроген) мужских особей позвоночных, отвечающий за развитие внешних гениталий, регулирующий работу придаточных половых желёз и оказывающий влияние на развитие вторичных половых признаков, которые у позвоночных нередко зависят от андрогенов.

