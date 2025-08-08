Дефицит тестостерона — не только возрастная история: молодёжь тоже в группе риска

Этот гормон влияет не только на сексуальное здоровье, но и на энергию, настроение, мышцы, жир и даже психоэмоциональное состояние. И хотя снижение уровня тестостерона чаще связывают с возрастом, дефицит всё чаще встречается и у молодых.
Как поясняет уролог Раевти Боле из клиники Кливленда, у молодых мужчин снижение уровня тестостерона может быть связано с:
Иногда мужчина чувствует постоянную усталость, апатию или снижение либидо, но не связывает это с гормонами — а зря.
Как понять, что есть проблема
Диагноз "гипогонадизм" ставится только при сочетании двух факторов:
Поэтому важно не заниматься самодиагностикой, а обратиться к врачу при стойких жалобах.
Осторожно с добавками
Доктор Боле предупреждает: сомнительные БАДы, обещающие "вскипятить тестостерон", не только бесполезны, но и опасны. Они могут содержать вещества, которые вредят организму и не имеют научной доказательной базы.
Что действительно помогает
Часто уровень гормона можно нормализовать без таблеток — если:
Такие изменения в образе жизни — самая безопасная и устойчивая стратегия.
Тестостеро́н - основной половой гормон (андроген) мужских особей позвоночных, отвечающий за развитие внешних гениталий, регулирующий работу придаточных половых желёз и оказывающий влияние на развитие вторичных половых признаков, которые у позвоночных нередко зависят от андрогенов.
