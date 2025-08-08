Метро в жару превращается в ловушку: кто в группе риска и как себя защитить

Кардиолог Карпенко: перегрев в транспорте опасен для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Летом поездка в душном вагоне метро может превратиться в серьёзное испытание для организма.

Жара в метро: почему это опасно и как защитить себя

Как объясняет врач Дмитрий Карпенко, жара и недостаток вентиляции быстро перегружают сердечно-сосудистую систему и могут привести к тепловому удару.

Кому особенно стоит быть осторожным

В группе риска:

люди с болезнями сердца,

пациенты с гипертонией,

те, у кого есть диабет или хронические заболевания.

Для них жара — это не просто неудобство, а потенциально опасное состояние: скачки давления, аритмия, ухудшение общего самочувствия.

Что происходит с организмом

В душном вагоне человек активно потеет, организм теряет влагу и соли. Это вызывает:

обезвоживание,

нарушение электролитного баланса,

снижение уровня энергии,

головокружение и слабость.

У диабетиков может резко "скакнуть" уровень сахара в крови — и это чревато резким ухудшением состояния.

Простые советы, чтобы пережить поездку

Врач советует:

пить воду, даже если не чувствуете жажду,

носить лёгкую одежду из натуральных тканей,

использовать влажные салфетки, термальную воду или карманный вентилятор.

Иногда даже короткая поездка может стать стрессом для организма — особенно если не подготовиться.

