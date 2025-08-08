Метро в жару превращается в ловушку: кто в группе риска и как себя защитить

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:25
Здоровье

Летом поездка в душном вагоне метро может превратиться в серьёзное испытание для организма.

метро
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
метро

Жара в метро: почему это опасно и как защитить себя

Как объясняет врач Дмитрий Карпенко, жара и недостаток вентиляции быстро перегружают сердечно-сосудистую систему и могут привести к тепловому удару.

Кому особенно стоит быть осторожным

В группе риска:

  • люди с болезнями сердца,
  • пациенты с гипертонией,
  • те, у кого есть диабет или хронические заболевания.

Для них жара — это не просто неудобство, а потенциально опасное состояние: скачки давления, аритмия, ухудшение общего самочувствия.

Что происходит с организмом

В душном вагоне человек активно потеет, организм теряет влагу и соли. Это вызывает:

  • обезвоживание,
  • нарушение электролитного баланса,
  • снижение уровня энергии,
  • головокружение и слабость.

У диабетиков может резко "скакнуть" уровень сахара в крови — и это чревато резким ухудшением состояния.

Простые советы, чтобы пережить поездку

Врач советует:

  • пить воду, даже если не чувствуете жажду,
  • носить лёгкую одежду из натуральных тканей,
  • использовать влажные салфетки, термальную воду или карманный вентилятор.

Иногда даже короткая поездка может стать стрессом для организма — особенно если не подготовиться.

Уточнения

Метро - городская внеуличная железная дорога, имеющая собственный габарит, инженерно отделённая от любого другого вида общественного транспорта и пешеходного движения и предназначенная для пассажирского движения.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
