Метро в жару превращается в ловушку: кто в группе риска и как себя защитить

Летом поездка в душном вагоне метро может превратиться в серьёзное испытание для организма.
Как объясняет врач Дмитрий Карпенко, жара и недостаток вентиляции быстро перегружают сердечно-сосудистую систему и могут привести к тепловому удару.
Кому особенно стоит быть осторожным
В группе риска:
Для них жара — это не просто неудобство, а потенциально опасное состояние: скачки давления, аритмия, ухудшение общего самочувствия.
Что происходит с организмом
В душном вагоне человек активно потеет, организм теряет влагу и соли. Это вызывает:
У диабетиков может резко "скакнуть" уровень сахара в крови — и это чревато резким ухудшением состояния.
Простые советы, чтобы пережить поездку
Врач советует:
Иногда даже короткая поездка может стать стрессом для организма — особенно если не подготовиться.
