Ровные зубы — ещё не гарантия здоровья: что скрывает неправильный прикус

Неправильный прикус может вызывать головные боли и проблемы с осанкой — ортодонт Буторина

Неправильный прикус — не просто эстетическая особенность. Это может быть сигналом серьёзного дисбаланса в организме.

Как распознать неправильный прикус и зачем это нужно

Как отмечает ортодонт Ирина Буторина, многие годами живут с нарушением, не зная об этом, пока не сталкиваются с головными болями, проблемами с жеванием, осанкой или даже суставами.

Что считается нормой

В норме:

верхние зубы перекрывают нижние примерно на треть,

между челюстями нет щелей,

центр нижней челюсти совпадает с осевой линией лица.

Любое отклонение от этой схемы — повод записаться к ортодонту.

Основные виды неправильного прикуса

Открытый прикус — между верхними и нижними зубами остаётся щель. Затрудняет откусывание, часто сопровождается ротовым дыханием и нарушениями сна.

Мезиальный прикус — нижняя челюсть выдвинута вперёд. Может потребовать хирургии, но в умеренных случаях помогают элайнеры.

Дистальный прикус — нижняя челюсть задвинута назад. Лицо выглядит вытянутым, появляется второй подбородок и нагрузка на суставы. После коррекции возвращается чёткий контур — "угол молодости".

Глубокий прикус — верхние зубы полностью перекрывают нижние. Нагрузка на отдельные точки, ускоренное разрушение эмали.

Перекрёстный прикус — асимметрия: одни зубы выступают наружу, другие — вдавлены. Нарушает работу мышц и искажает черты лица.

Скученность зубов — зубам не хватает места, они "наезжают" друг на друга. Не только влияет на внешний вид, но и усложняет гигиену, создавая условия для кариеса.

Почему лечение важно

Даже если зубы кажутся ровными, прикус может быть нарушен. Это увеличивает риск:

стирания эмали,

кариеса,

сложностей с протезированием (импланты или мосты невозможно установить до коррекции прикуса).

В некоторых случаях исправление прикуса занимает всего несколько месяцев — особенно при скученности, если нет сопутствующих нарушений.

