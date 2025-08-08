Ровные зубы — ещё не гарантия здоровья: что скрывает неправильный прикус

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:13
Здоровье

Неправильный прикус — не просто эстетическая особенность. Это может быть сигналом серьёзного дисбаланса в организме.

Стоматология
Фото: www.freepik.com by ArtPhoto_studio is licensed under Free More info
Стоматология

Как распознать неправильный прикус и зачем это нужно

Как отмечает ортодонт Ирина Буторина, многие годами живут с нарушением, не зная об этом, пока не сталкиваются с головными болями, проблемами с жеванием, осанкой или даже суставами.

Что считается нормой

В норме:

  • верхние зубы перекрывают нижние примерно на треть,
  • между челюстями нет щелей,
  • центр нижней челюсти совпадает с осевой линией лица.

Любое отклонение от этой схемы — повод записаться к ортодонту.

Основные виды неправильного прикуса

  • Открытый прикус — между верхними и нижними зубами остаётся щель. Затрудняет откусывание, часто сопровождается ротовым дыханием и нарушениями сна.

  • Мезиальный прикус — нижняя челюсть выдвинута вперёд. Может потребовать хирургии, но в умеренных случаях помогают элайнеры.

  • Дистальный прикус — нижняя челюсть задвинута назад. Лицо выглядит вытянутым, появляется второй подбородок и нагрузка на суставы. После коррекции возвращается чёткий контур — "угол молодости".

  • Глубокий прикус — верхние зубы полностью перекрывают нижние. Нагрузка на отдельные точки, ускоренное разрушение эмали.

  • Перекрёстный прикус — асимметрия: одни зубы выступают наружу, другие — вдавлены. Нарушает работу мышц и искажает черты лица.

  • Скученность зубов — зубам не хватает места, они "наезжают" друг на друга. Не только влияет на внешний вид, но и усложняет гигиену, создавая условия для кариеса.

Почему лечение важно

Даже если зубы кажутся ровными, прикус может быть нарушен. Это увеличивает риск:

  • стирания эмали,
  • кариеса,
  • сложностей с протезированием (импланты или мосты невозможно установить до коррекции прикуса).

В некоторых случаях исправление прикуса занимает всего несколько месяцев — особенно при скученности, если нет сопутствующих нарушений.

Уточнения

При́кус - взаимоотношение зубных рядов при максимальном контакте и полном смыкании зубов верхней и нижней челюстей.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
