Ровные зубы — ещё не гарантия здоровья: что скрывает неправильный прикус
Неправильный прикус может вызывать головные боли и проблемы с осанкой — ортодонт Буторина
Неправильный прикус — не просто эстетическая особенность. Это может быть сигналом серьёзного дисбаланса в организме.
Как распознать неправильный прикус и зачем это нужно
Как отмечает ортодонт Ирина Буторина, многие годами живут с нарушением, не зная об этом, пока не сталкиваются с головными болями, проблемами с жеванием, осанкой или даже суставами.
Что считается нормой
В норме:
- верхние зубы перекрывают нижние примерно на треть,
- между челюстями нет щелей,
- центр нижней челюсти совпадает с осевой линией лица.
Любое отклонение от этой схемы — повод записаться к ортодонту.
Основные виды неправильного прикуса
- Открытый прикус — между верхними и нижними зубами остаётся щель. Затрудняет откусывание, часто сопровождается ротовым дыханием и нарушениями сна.
- Мезиальный прикус — нижняя челюсть выдвинута вперёд. Может потребовать хирургии, но в умеренных случаях помогают элайнеры.
- Дистальный прикус — нижняя челюсть задвинута назад. Лицо выглядит вытянутым, появляется второй подбородок и нагрузка на суставы. После коррекции возвращается чёткий контур — "угол молодости".
- Глубокий прикус — верхние зубы полностью перекрывают нижние. Нагрузка на отдельные точки, ускоренное разрушение эмали.
- Перекрёстный прикус — асимметрия: одни зубы выступают наружу, другие — вдавлены. Нарушает работу мышц и искажает черты лица.
- Скученность зубов — зубам не хватает места, они "наезжают" друг на друга. Не только влияет на внешний вид, но и усложняет гигиену, создавая условия для кариеса.
Почему лечение важно
Даже если зубы кажутся ровными, прикус может быть нарушен. Это увеличивает риск:
- стирания эмали,
- кариеса,
- сложностей с протезированием (импланты или мосты невозможно установить до коррекции прикуса).
В некоторых случаях исправление прикуса занимает всего несколько месяцев — особенно при скученности, если нет сопутствующих нарушений.
Уточнения
При́кус - взаимоотношение зубных рядов при максимальном контакте и полном смыкании зубов верхней и нижней челюстей.
