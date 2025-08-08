Катание без пауз и неправильное седло — и начинается то, о чём не принято говорить

Велоспорт — отличный способ поддерживать форму, но у мужчин есть одна особенность: неправильное седло или посадка могут негативно сказаться на здоровье. Об этом рассказал проктолог и хирург Эльвин Гусейнов.
Катание само по себе не вызывает проблем мочеполовой системы. Но если промежность долго сдавливается, это может привести к:
То есть риск связан не с движением, а с давлением на тазовую область — особенно при длительных поездках и неудачно подобранном снаряжении.
Как снизить риски
Врач рекомендует:
Такие простые меры помогут сохранить как комфорт, так и здоровье.
