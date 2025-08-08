Катание без пауз и неправильное седло — и начинается то, о чём не принято говорить

Проктолог Гусейнов: неправильный выбор велосипедного седла влияет на мужскую потенцию

Велоспорт — отличный способ поддерживать форму, но у мужчин есть одна особенность: неправильное седло или посадка могут негативно сказаться на здоровье. Об этом рассказал проктолог и хирург Эльвин Гусейнов.

Велосипед и мужское здоровье: что нужно знать

Катание само по себе не вызывает проблем мочеполовой системы. Но если промежность долго сдавливается, это может привести к:

онемению и снижению чувствительности,

временным нарушениям эрекции,

воспалению и нейропатии полового нерва.

То есть риск связан не с движением, а с давлением на тазовую область — особенно при длительных поездках и неудачно подобранном снаряжении.

Как снизить риски

Врач рекомендует:

выбирать анатомическое седло, которое снижает нагрузку на чувствительные зоны,

регулировать высоту и наклон сиденья индивидуально,

вставать с седла каждые 15-20 минут, чтобы дать отдых сосудам и нервам.

Такие простые меры помогут сохранить как комфорт, так и здоровье.

