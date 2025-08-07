Вы теряете силы уже утром? Эти привычные продукты тайно крадут вашу энергию и бодрость

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:30
Здоровье

Если завтрак, состоящий из чашки кофе и сладкой булочки, оставляет вас вялым и без энергии, а не наполняет силой, стоит задуматься о том, что именно в вашем утреннем рационе вызывает такой эффект.

Утренний перекус перед тренировкой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Утренний перекус перед тренировкой

Еда — это не только источник энергии, но и способ поднять настроение. Однако некоторые продукты могут сработать противоположно, заставляя нас чувствовать усталость вместо бодрости.

Продукты, которые уводят в упадок

Алкоголь: кратковременное удовольствие, долгосрочные последствия

Алкоголь может создать иллюзию расслабления и хорошего настроения, но это ощущение быстро проходит. В отличие от пищи, алкоголь не насыщает организм полезными веществами, а его влияние на мозг и тело скорее разрушительное. Он препятствует поступлению кислорода к мозговым клеткам, что замедляет их работу и ухудшает самочувствие. Печень, пытающаяся переработать спирт, подвергается нагрузке, а на следующее утро мы сталкиваемся с похмельем — симптомом этого "развлечения".

Мучные изделия: вредные углеводы и ненасыщенные жиры

Сдобные булочки, пирожные и печенья, хотя и обладают соблазнительным вкусом, на самом деле представляют собой комбинацию вредных жиров и простых углеводов. Чтобы переработать такую тяжелую пищу, организм тратит массу энергии, не получая взамен необходимых витаминов и микроэлементов. Высокая калорийность таких продуктов также способствует набору лишнего веса, что в свою очередь влияет на общее самочувствие.

Пакетированный чай: скрытые риски

Чай в пакетиках, который кажется таким удобным и привычным, содержит танин — вещество, которое взаимодействует с кофеином, усиливая его стимулирующее действие. Однако оно может вызвать учащенное сердцебиение и усиленное сужение сосудов. Кроме того, такие чаи часто обладают мочегонным эффектом, что приводит к обезвоживанию организма.

Кофе: порочный круг бодрости

Кофе — это быстрый способ получить заряд энергии. Но его эффект длится недолго, и вам снова захочется выпить чашку. Помимо этого, кофе вызывает обезвоживание организма, что нарушает баланс жидкости в теле и снижает общую работоспособность.

Газировка: химия, а не энергия

Газированные напитки содержат множество искусственных добавок: красители, ароматизаторы и консерванты. Эти химические вещества нарушают работу желудочно-кишечного тракта, а также пагубно влияют на почки и печень, что снижает вашу активность и общий тонус.

Готовые завтраки: удобство с побочными эффектами

Хотя готовые завтраки могут сэкономить время, они часто вызывают резкие скачки уровня сахара в крови. Такой скачок быстро сменяется падением энергии, и человеку приходится тратить силы на восстановление глюкозного баланса, что приводит к упадку сил.

Что стоит включить в рацион для хорошего самочувствиям

Чтобы избежать негативных последствий, важно выбирать продукты, которые обеспечивают организм не только энергией, но и полезными веществами. Овощи, злаки, орехи, натуральные продукты — все это поможет зарядиться энергией на целый день и почувствовать себя бодрым и свежим.

Уточнения

Алкого́льные напи́тки (также спиртны́е напитки, спиртно́е) — напитки, содержащие этиловый спирт.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Редактор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
