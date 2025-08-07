Похудеть за три дня на шоколаде можно — но тело заплатит цену

Диета на шоколаде и кофе: за сколько дней можно похудеть — мнение специалиста Мелешенко

Шоко-диета — звучит почти как мечта сладкоежки. Но на деле — это жёсткое ограничение: в день разрешается всего около 100 граммов горького шоколада и чёрный кофе. Такой рацион длится от одного до трёх дней, редко до пяти.

Шоколадная диета: сколько можно сбросить и стоит ли игра свеч

Суточная калорийность такой диеты — всего 500-700 ккал. Снижение веса происходит не за счёт сжигания жира, а из-за:

обезвоживания,

очищения кишечника,

отсутствия белков и клетчатки,

стресса для ЖКТ.

Похудение может быть заметным, но временным. Это скорее "эффект разгрузки", чем настоящая потеря жировой массы.

Когда диета становится опасной

Врач Олег Мелешенко подчёркивает: такой способ снижения веса подходит только здоровым людям от 20 до 35 лет, без хронических заболеваний и дефицита массы. Особенно важно, чтобы не было проблем с ЖКТ, печенью, почками и сердцем.

Возможные побочные эффекты

Из-за высокой дозы кофеина и теобромина на фоне нехватки питательных веществ возможны:

перепады давления,

учащённый пульс,

бессонница,

головокружение,

расстройства пищеварения.

Такой подход к похудению — не про здоровье, а скорее про экспресс-результат перед мероприятием (и то с рисками).

