Похудеть за три дня на шоколаде можно — но тело заплатит цену

Шоко-диета — звучит почти как мечта сладкоежки. Но на деле — это жёсткое ограничение: в день разрешается всего около 100 граммов горького шоколада и чёрный кофе. Такой рацион длится от одного до трёх дней, редко до пяти.
Суточная калорийность такой диеты — всего 500-700 ккал. Снижение веса происходит не за счёт сжигания жира, а из-за:
Похудение может быть заметным, но временным. Это скорее "эффект разгрузки", чем настоящая потеря жировой массы.
Когда диета становится опасной
Врач Олег Мелешенко подчёркивает: такой способ снижения веса подходит только здоровым людям от 20 до 35 лет, без хронических заболеваний и дефицита массы. Особенно важно, чтобы не было проблем с ЖКТ, печенью, почками и сердцем.
Возможные побочные эффекты
Из-за высокой дозы кофеина и теобромина на фоне нехватки питательных веществ возможны:
Такой подход к похудению — не про здоровье, а скорее про экспресс-результат перед мероприятием (и то с рисками).
Ко́фе - напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.
Хотите, чтобы ваш пёс слушался с полуслова? Эти 10 команд помогут превратить прогулки и повседневную жизнь в гармоничное и безопасное общение.