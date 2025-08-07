Без сахара, но с риском инсульта: что скрывает популярный заменитель

Эритрит снижает выработку оксида азота и сужает сосуды мозга — Journal of Applied Physiology

Здоровье

Эритрит — популярный заменитель сахара, особенно среди людей с диабетом и сторонников кето-диет. Он почти не содержит калорий, не влияет на уровень глюкозы и слаще сахара примерно на 80%. Но новое исследование из Университета Колорадо в Боулдере ставит под сомнение его безопасность.

Фото: Pinterest by Suzanne Muhawes, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Стевия

Эритрит: в чём опасность популярного заменителя сахара

Учёные обработали клетки сосудов мозга дозой эритрита, эквивалентной обычному напитку с этим подсластителем. И вот что они обнаружили:

снижается выработка оксида азота — вещества, расширяющего сосуды,

повышается уровень эндотелина-1 — он, наоборот, сужает сосуды,

замедляется растворение тромбов,

возникает окислительный стресс, повреждающий клетки мозга.

Все эти факторы вместе могут существенно повысить риск инсульта.

Связь с реальностью

Хотя исследование проводилось на клеточном уровне, оно подтверждает прежние данные о связи эритрита с повышенным риском инфарктов и инсультов. Учёные подчёркивают: стоит внимательнее читать состав продуктов и ограничивать потребление так называемых сахарных спиртов.

Уточнения

Эритритол - сладкие белые кристаллы, употребляется в пищу как подсластитель и применяется в стоматологии при гигиене полости рта.

