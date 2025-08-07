Без сахара, но с риском инсульта: что скрывает популярный заменитель

Эритрит — популярный заменитель сахара, особенно среди людей с диабетом и сторонников кето-диет. Он почти не содержит калорий, не влияет на уровень глюкозы и слаще сахара примерно на 80%. Но новое исследование из Университета Колорадо в Боулдере ставит под сомнение его безопасность.
Учёные обработали клетки сосудов мозга дозой эритрита, эквивалентной обычному напитку с этим подсластителем. И вот что они обнаружили:
Все эти факторы вместе могут существенно повысить риск инсульта.
Связь с реальностью
Хотя исследование проводилось на клеточном уровне, оно подтверждает прежние данные о связи эритрита с повышенным риском инфарктов и инсультов. Учёные подчёркивают: стоит внимательнее читать состав продуктов и ограничивать потребление так называемых сахарных спиртов.
Эритритол - сладкие белые кристаллы, употребляется в пищу как подсластитель и применяется в стоматологии при гигиене полости рта.
