Зелёный чай творит с телом больше, чем кажется — но есть нюанс

Гастроэнтеролог Белоусов рассказал о пользе и рисках зелёного чая
1:37
Здоровье

Зелёный чай — не просто приятный напиток, а настоящий союзник здоровья.

Травяной сбор с чабрецом и лавандой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Травяной сбор с чабрецом и лавандой

Зелёный чай: чем он полезен и кому стоит быть осторожным

Гастроэнтеролог Евгений Белоусов рассказал, чем он может быть полезен организму и в каких случаях стоит соблюдать осторожность.

Польза от чашки к чашке

В зелёном чае сохраняются природные антиоксиданты, витамины и микроэлементы. Одни из главных компонентов — катехины, которые:

  • замедляют старение клеток,
  • снижают воспаление,
  • поддерживают иммунитет.

Поддержка для сердца и веса

Зелёный чай ускоряет обмен веществ за счёт мягкого стимулирования термогенеза — это помогает контролировать вес. Он также:

  • снижает уровень "плохого" холестерина,
  • повышает эластичность сосудов,
  • снижает риск гипертонии и атеросклероза.

Ясность ума и спокойствие

Благодаря сочетанию кофеина и L-теанина, зелёный чай поддерживает концентрацию, снижает тревожность и даёт лёгкий тонус без резких скачков энергии. Это особенно ценно для тех, кто хочет оставаться собранным без переутомления.

Но осторожность важна

Есть случаи, когда зелёный чай может навредить:

  • при чувствительности к кофеину — возможны бессонница и головные боли,
  • при заболеваниях ЖКТ — может вызвать изжогу или тошноту (особенно натощак),
  • при приёме некоторых лекарств — чай способен влиять на их усвоение.

Если есть сомнения, лучше проконсультироваться с врачом.

Уточнения

Зелёный чай - чай, подвергнутый минимальной ферментации (окислению).
 

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
