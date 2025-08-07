Зелёный чай творит с телом больше, чем кажется — но есть нюанс

Зелёный чай — не просто приятный напиток, а настоящий союзник здоровья.
Гастроэнтеролог Евгений Белоусов рассказал, чем он может быть полезен организму и в каких случаях стоит соблюдать осторожность.
Польза от чашки к чашке
В зелёном чае сохраняются природные антиоксиданты, витамины и микроэлементы. Одни из главных компонентов — катехины, которые:
Поддержка для сердца и веса
Зелёный чай ускоряет обмен веществ за счёт мягкого стимулирования термогенеза — это помогает контролировать вес. Он также:
Ясность ума и спокойствие
Благодаря сочетанию кофеина и L-теанина, зелёный чай поддерживает концентрацию, снижает тревожность и даёт лёгкий тонус без резких скачков энергии. Это особенно ценно для тех, кто хочет оставаться собранным без переутомления.
Но осторожность важна
Есть случаи, когда зелёный чай может навредить:
Если есть сомнения, лучше проконсультироваться с врачом.
Зелёный чай - чай, подвергнутый минимальной ферментации (окислению).
