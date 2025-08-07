Зелёный чай творит с телом больше, чем кажется — но есть нюанс

Гастроэнтеролог Белоусов рассказал о пользе и рисках зелёного чая

Зелёный чай — не просто приятный напиток, а настоящий союзник здоровья.

Зелёный чай: чем он полезен и кому стоит быть осторожным

Гастроэнтеролог Евгений Белоусов рассказал, чем он может быть полезен организму и в каких случаях стоит соблюдать осторожность.

Польза от чашки к чашке

В зелёном чае сохраняются природные антиоксиданты, витамины и микроэлементы. Одни из главных компонентов — катехины, которые:

замедляют старение клеток,

снижают воспаление,

поддерживают иммунитет.

Поддержка для сердца и веса

Зелёный чай ускоряет обмен веществ за счёт мягкого стимулирования термогенеза — это помогает контролировать вес. Он также:

снижает уровень "плохого" холестерина,

повышает эластичность сосудов,

снижает риск гипертонии и атеросклероза.

Ясность ума и спокойствие

Благодаря сочетанию кофеина и L-теанина, зелёный чай поддерживает концентрацию, снижает тревожность и даёт лёгкий тонус без резких скачков энергии. Это особенно ценно для тех, кто хочет оставаться собранным без переутомления.

Но осторожность важна

Есть случаи, когда зелёный чай может навредить:

при чувствительности к кофеину — возможны бессонница и головные боли,

при заболеваниях ЖКТ — может вызвать изжогу или тошноту (особенно натощак),

при приёме некоторых лекарств — чай способен влиять на их усвоение.

Если есть сомнения, лучше проконсультироваться с врачом.

