Тренируешься, висишь на турнике, а рост будто замёрз: что мешает телу расти

Рост прекращается после 25 лет: эксперт Вячеслав Артищев объяснил, почему упражнения не помогут

Многие задаются вопросом: а можно ли стать выше уже во взрослом возрасте? Ответ — неутешительный.

Можно ли вырасти после 25 лет: честный ответ учёного

Вячеслав Артищев, ассистент кафедры морфологии Пироговского Университета, объяснил, как на самом деле работает механизм роста.

Что влияет на рост

Примерно на 60-80% наш рост заложен генетически. Если родители высокие — шансы у ребёнка тоже выше. Но одной генетики недостаточно. Ключевую роль играют гормоны:

соматотропин — гормон роста, который активно действует в детстве и подростковом возрасте;

гормоны щитовидной железы — при их дефиците рост может замедлиться;

тестостерон и эстрогены — ускоряют рост в юности, но затем "закрывают" зоны роста в костях.

Почему взрослые больше не растут

После 18-25 лет зоны роста в костях полностью закрываются — это значит, что удлинение скелета уже невозможно. Ни спорт, ни питание, ни добавки не помогут изменить эту анатомическую реальность.

А как же упражнения

Физическая активность, конечно, полезна — она улучшает осанку, делает тело стройнее и визуально может прибавить несколько сантиметров. Но реального увеличения роста не происходит.

Уточнения

Соматотропи́н — один из гормонов передней доли гипофиза.

