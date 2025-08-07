Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Тренируешься, висишь на турнике, а рост будто замёрз: что мешает телу расти

Рост прекращается после 25 лет: эксперт Вячеслав Артищев объяснил, почему упражнения не помогут
1:24
Здоровье

Многие задаются вопросом: а можно ли стать выше уже во взрослом возрасте? Ответ — неутешительный.

Разница в росте: мужчина и женщина
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Разница в росте: мужчина и женщина

Можно ли вырасти после 25 лет: честный ответ учёного

Вячеслав Артищев, ассистент кафедры морфологии Пироговского Университета, объяснил, как на самом деле работает механизм роста.

Что влияет на рост

Примерно на 60-80% наш рост заложен генетически. Если родители высокие — шансы у ребёнка тоже выше. Но одной генетики недостаточно. Ключевую роль играют гормоны:

  • соматотропин — гормон роста, который активно действует в детстве и подростковом возрасте;
  • гормоны щитовидной железы — при их дефиците рост может замедлиться;
  • тестостерон и эстрогены — ускоряют рост в юности, но затем "закрывают" зоны роста в костях.

Почему взрослые больше не растут

После 18-25 лет зоны роста в костях полностью закрываются — это значит, что удлинение скелета уже невозможно. Ни спорт, ни питание, ни добавки не помогут изменить эту анатомическую реальность.

А как же упражнения

Физическая активность, конечно, полезна — она улучшает осанку, делает тело стройнее и визуально может прибавить несколько сантиметров. Но реального увеличения роста не происходит.

Уточнения

Соматотропи́н один из гормонов передней доли гипофиза.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
