Тренируешься, висишь на турнике, а рост будто замёрз: что мешает телу расти

Многие задаются вопросом: а можно ли стать выше уже во взрослом возрасте? Ответ — неутешительный.
Вячеслав Артищев, ассистент кафедры морфологии Пироговского Университета, объяснил, как на самом деле работает механизм роста.
Примерно на 60-80% наш рост заложен генетически. Если родители высокие — шансы у ребёнка тоже выше. Но одной генетики недостаточно. Ключевую роль играют гормоны:
После 18-25 лет зоны роста в костях полностью закрываются — это значит, что удлинение скелета уже невозможно. Ни спорт, ни питание, ни добавки не помогут изменить эту анатомическую реальность.
Физическая активность, конечно, полезна — она улучшает осанку, делает тело стройнее и визуально может прибавить несколько сантиметров. Но реального увеличения роста не происходит.
Соматотропи́н — один из гормонов передней доли гипофиза.
