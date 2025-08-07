Варимся в собственном соку, а тело сигналит — отёки летом могут быть не такими безобидными

Лето приносит не только солнце, но и неожиданный дискомфорт — отёки. Особенно часто отекают руки и ноги. Терапевт Лондонской клиники общей практики Нэвид Асиф объяснил, почему это происходит и как помочь себе в жару.
Высокая температура расширяет кровеносные сосуды и усиливает приток крови к конечностям. В результате жидкость задерживается в тканях — и появляются отёки. Особенно подвержены им беременные, пожилые и люди с хроническими заболеваниями.
Чтобы уменьшить отёки, врач советует:
Если отёки держатся долго, сопровождаются болью в груди, одышкой или изменением цвета кожи — это повод обратиться к врачу. Иногда отёчность может быть симптомом проблем с сердцем, почками или печенью. Важно не упустить серьёзный сигнал организма.
Отёк - избыточное накопление жидкости в органах, внеклеточных тканевых пространствах организма.
