Варимся в собственном соку, а тело сигналит — отёки летом могут быть не такими безобидными

1:21
Здоровье

Лето приносит не только солнце, но и неожиданный дискомфорт — отёки. Особенно часто отекают руки и ноги. Терапевт Лондонской клиники общей практики Нэвид Асиф объяснил, почему это происходит и как помочь себе в жару.

Ноги
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Ноги

Почему летом отекают руки и ноги и что с этим делать

Высокая температура расширяет кровеносные сосуды и усиливает приток крови к конечностям. В результате жидкость задерживается в тканях — и появляются отёки. Особенно подвержены им беременные, пожилые и люди с хроническими заболеваниями.

Что поможет снять отёчность

Чтобы уменьшить отёки, врач советует:

  • Поднимать ноги, если сидите долго.

  • Носить свободную обувь и использовать компрессионные носки.

  • Пить больше воды — вопреки мифам, это снижает задержку жидкости.

  • Избегать соли и продолжительного стояния.

  • Охлаждать тело: вентиляторы, кондиционеры, прохладные ванны — всё подойдёт.

Когда нужно насторожиться

Если отёки держатся долго, сопровождаются болью в груди, одышкой или изменением цвета кожи — это повод обратиться к врачу. Иногда отёчность может быть симптомом проблем с сердцем, почками или печенью. Важно не упустить серьёзный сигнал организма.

Уточнения

Отёк - избыточное накопление жидкости в органах, внеклеточных тканевых пространствах организма.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Морж против белого медведя: почему даже самый сильный хищник Арктики боится этих гигантов

Узнайте, почему белые медведи избегают встречи с мощными моржами и какие секреты скрывают их гигантские бивни, служащие уникальными инструментами для выживания.

