Варимся в собственном соку, а тело сигналит — отёки летом могут быть не такими безобидными

Нэвид Асиф: жара расширяет сосуды и вызывает отёки конечностей

Лето приносит не только солнце, но и неожиданный дискомфорт — отёки. Особенно часто отекают руки и ноги. Терапевт Лондонской клиники общей практики Нэвид Асиф объяснил, почему это происходит и как помочь себе в жару.

Почему летом отекают руки и ноги и что с этим делать

Высокая температура расширяет кровеносные сосуды и усиливает приток крови к конечностям. В результате жидкость задерживается в тканях — и появляются отёки. Особенно подвержены им беременные, пожилые и люди с хроническими заболеваниями.

Что поможет снять отёчность

Чтобы уменьшить отёки, врач советует:

Поднимать ноги, если сидите долго.

Носить свободную обувь и использовать компрессионные носки.

Пить больше воды — вопреки мифам, это снижает задержку жидкости.

Избегать соли и продолжительного стояния.

Охлаждать тело: вентиляторы, кондиционеры, прохладные ванны — всё подойдёт.

Когда нужно насторожиться

Если отёки держатся долго, сопровождаются болью в груди, одышкой или изменением цвета кожи — это повод обратиться к врачу. Иногда отёчность может быть симптомом проблем с сердцем, почками или печенью. Важно не упустить серьёзный сигнал организма.

Уточнения

Отёк - избыточное накопление жидкости в органах, внеклеточных тканевых пространствах организма.

