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Невидимый враг молодости прячется в вашей спальне: как ночь превращает лицо в карту морщин

Как поза во время сна и подушка могут ускорить появление морщин — дерматологи объяснили механизм
3:03
Здоровье

Вы замечаете всё больше заломов на лице после сна? Возможно, дело вовсе не в возрасте, а в… подушке. Обычная вещь, которую мы используем каждую ночь, может незаметно влиять на состояние кожи — и не в лучшую сторону.

Девушка спит
Фото: freepik.com by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка спит

Ночной компресс для кожи

Уход за кожей начинается во сне: неподходящая подушка или поза сна могут ускорить появление морщин. 

Сон лицом в подушку запускает механическое сдавливание кожи на протяжении нескольких часов. Это не просто временный отпечаток — со временем заломы "запоминаются" и превращаются в устойчивые морщины. Особенно страдают щеки, скулы и зона декольте — те участки, которые оказываются под давлением, если вы спите на боку или животе.

Что делает ткань с нашей кожей

Обычные хлопковые наволочки создают трение. Ночью, когда кожа особенно уязвима — влажная, разогретая, расслабленная — постоянное касание грубой ткани может:

  • ослабить эпидермальный барьер,

  • спровоцировать микроповреждения,

  • ускорить процесс старения кожи.

Правильное положение — уже половина ухода

Сон на спине считается наименее травматичным для кожи лица. Но даже в этой позе важна подходящая подушка: слишком высокая или жесткая приводит к ненужным изгибам шеи и избыточному давлению на нижнюю челюсть и лоб. Как результат — горизонтальные и вертикальные морщины становятся глубже.

Чтобы предотвратить это:

  • выбирайте ортопедические модели, поддерживающие анатомически правильное положение;

  • обращайте внимание на материалы — они должны быть мягкими и дышащими;

  • избегайте подушек, которые заставляют "вкручиваться" лицом в ткань.

Шёлк и атлас: эстетика и польза

Наволочки из шелка или атласа — не просто прихоть. Их гладкая поверхность минимизирует трение и снижает риск образования заломов. Лицо легко скользит по ткани, что уменьшает давление и трение даже при смене позы.

Инновационные решения

На рынке появляются специальные подушки с выемками для лица или боковыми поддержками. Их цель — минимизировать контакт кожи с поверхностью и сохранить оптимальное положение головы. Эти подушки часто используют:

  • мягкие, гипоаллергенные материалы,

  • эргономичную форму, учитывающую контуры лица,

  • структуры, снижающие давление на зоны, склонные к морщинам.

Маленькие шаги — большие изменения

Чтобы уменьшить "сонные" морщины и пробуждаться с гладким лицом:

  • чаще спите на спине,

  • используйте шёлковые наволочки,

  • меняйте подушку, если чувствуете дискомфорт в области шеи,

  • следите за влажностью воздуха в спальне,

  • не забывайте про вечернее увлажнение кожи.

Сон — это не только восстановление сил, но и время, когда кожа особенно уязвима. Подушка, на которой вы проводите по 6-8 часов каждую ночь, может как сохранять вашу молодость, так и подтачивать её.

Уточнения

Морщины - видимые складки кожи, возникающие в результате избыточной активности мимических мышц, снижения эластичности и упругости кожи и ряда других причин.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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