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Ходить на дорожку: детская установка, которая может обернуться психологическим срывом — и не только

Врачи предупредили об опасности похода в туалет на всякий случай
Здоровье

Совет «сходить в туалет перед выходом» знаком многим с детства. Но, как оказалось, за этой, казалось бы, безобидной привычкой может скрываться серьезная угроза для здоровья мочевого пузыря и психоэмоционального состояния.

Мочеиспускание
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мочеиспускание

Как нарушается естественный механизм

Мочевой пузырь — это не просто «резервуар», а активный мышечный орган. В норме он посылает сигнал мозгу при заполнении примерно на 30–50%. Но если ходить в туалет регулярно до появления естественного позыва, организм начинает «переучиваться». Со временем даже незначительное наполнение вызывает у человека ощущение срочности и тревоги.

Постоянное частое мочеиспускание может привести к утрате естественной способности мочевого пузыря растягиваться до определенного предела, что в долгосрочной перспективе может вызвать проблемы с удержанием мочи.

Психологический аспект тоже важен. Регулярное мочеиспускание без позыва может усиливать тревожность: человек начинает бояться отсутствия туалета поблизости.

Стеснение

Это состояние носит название «параурез», или синдром застенчивого мочеиспускания. Постепенно оно может привести к тому, что человек начнёт избегать поездок, прогулок и общественных мероприятий, опасаясь «не дотерпеть».

Взрослый человек в норме мочится 4–8 раз в сутки, включая максимум одно ночное мочеиспускание. Если контроль над этим процессом теряется — пора идти к урологу.

Почему лечить сложно

Учащённое мочеиспускание — частый повод для визита к урологу. Однако, справиться с этим непросто.

Это значительно улучшает проникновение лекарственных веществ непосредственно в стенку мочевого пузыря, меняя его реактивность без системного воздействия на организм. Применять такой подход можно и в других областях, например, в онкоурологии при раке мочевого пузыря.

Тем не менее, даже современные методы требуют усилий от самого пациента. Одним из главных шагов в лечении становится постепенное увеличение интервалов между мочеиспусканиями. Парадокс в том, что привычка «сходить на дорожку» в детстве формирует противоположное поведение, которое позже приходится переучивать.

А как же дети

Врачи советуют не превращать «поход в туалет перед выходом» в ритуал — особенно у детей. Если это разовый случай перед долгой дорогой — ничего страшного. Но если это становится регулярной установкой — со временем она может обернуться проблемой, рассказывает tmn.aif.ru.

Уточнения

Мочеиспуска́ние процесс опорожнения мочевого пузыря у человека путём периодического акта испускания мочи во внешнюю среду через мочеиспускательный канал (уретру).

Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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