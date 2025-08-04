Психолог назвала причины депрессии у детей в начале учебного года

Осенняя депрессия подкралась в рюкзаке: как начало школы ломает психику

4:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Скоро снова зазвенит школьный звонок, и родители, вооружившись списками покупок, ринутся за тетрадями, ранцами и сменкой. Но в гуще этой подготовки легко забыть о самом важном — эмоциональном состоянии ребенка. Новый учебный год для него может обернуться не радостным стартом, а тяжёлым испытанием. Иногда — с серьезными психологическими последствиями.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Ребенок читает комиксы с электронной книги

Почему начало учебного года может привести к депрессии и как не пропустить тревожные сигналы — рассказала детский психолог Полина Зелексон.

Есть ли у школьников осенняя депрессия

Многие уверены: осень — время спада, и дети здесь не исключение. И действительно, с началом сентября поведение школьников может заметно меняться. Кто-то становится раздражительным, кто-то — апатичным и усталым. Однако связывать это исключительно со временем года — ошибка.

"Говорить именно про осеннюю депрессию — не совсем корректно. Это происходит в рамках стереотипа о сезонности заболевания. И связывать депрессию со временем года — это ненаучный взгляд. Сейчас действительно диагностируют высокий уровень депрессивных состояний у подростков, но говорить, что это связано напрямую с началом учебного года, не стоит", — говорит Полина Зелексон.

При этом стресс от возвращения в школу может стать триггером, особенно если у ребенка уже есть эмоциональные трудности. Резкий переход из лета в режим "подъём-уроки-домашка" нередко усугубляет ситуацию.

Что запускает депрессию у школьников

Ключевая причина депрессии — не сама школа. Чаще всего начало тяжелого состояния связано с внутренним надломом.

"Началом депрессии чаще всего становится психотравмирующая ситуация, когда что-то в жизни ребенка кардинально меняется. Это может быть потеря близкого человека, серьезные проблемы в коллективе и другие тяжелые опыты, которые надламывают психику подростка", — подчеркивает психолог.

Иногда это может быть конфликт с одноклассниками, неприятие учителя или травля. Даже переезд или развод родителей способны запустить цепную реакцию, которая в итоге приведёт к депрессивному эпизоду.

Могут ли страдать младшие школьники

Стереотип, будто депрессия — "подростковая" болезнь, опасен. Начальные и средние классы — вовсе не "зеленая зона". У детей младшего возраста тоже бывают психотравмы.

"Все-таки подростковый возраст часто более подвержен депрессивным состояниям, потому что идет сильная перестройка организма. У детей начальной школы гораздо меньшее число диагностированных депрессий, и они не такие длительные и с меньшим уровнем проявлений депрессивных действий", — поясняет Зелексон.

Но "меньше" — не значит "нет". Родителям малышей тоже стоит быть внимательными.

Как распознать депрессию у ребенка

Ошибочно списывать все на "устал от уроков". Если вы замечаете резкие перемены — стоит присмотреться.

Основные тревожные сигналы:

Изменения в аппетите. Ребенок может начать есть слишком много или, наоборот, отказываться от пищи. Самый опасный симптом — "невкусная еда", то есть полная утрата удовольствия от еды.

Нарушения сна. Бессонница или, наоборот, непреодолимая сонливость по 12 часов и больше — поводы насторожиться.

Эмоциональное отстранение. Если ребенок равнодушен к тому, что раньше радовало, это может говорить о внутреннем кризисе. Особенно, если такое состояние длится больше двух недель.

Игровая зависимость. Школьник уходит в виртуальные миры? Это может быть попытка скрыться от реальности.

"К состоянию ребенка нужно относиться очень внимательно. Потому что у подростков в депрессии высок и уровень суицидального поведения, алкогольной агрессии, селфхарма", — предупреждает эксперт.

Что делать, если ребенок в депрессии

Главное — не игнорировать. Ожидание, что "само пройдет", может усугубить ситуацию.

"Если ребенок категорически против идти к психологу и говорит, что с ним все в порядке, то хорошо будет, если с ним поговорит взрослый, который является для него авторитетом и которому он доверяет. Он должен объяснить подростку, что это нормально — обращаться за помощью к специалистам", — советует Зелексон.

Психолог — это не "страшный врач", а тот, кто помогает справиться с болью. И чем раньше начать, тем выше шанс избежать серьезных последствий, сообщает URA.RU.

Важно: не ругайте и не обвиняйте. Ребенок должен чувствовать поддержку, а не стыд.

Уточнения

Депре́ссия (от лат. deprimo "давить (вниз), подавить") — психическое расстройство, основными признаками которого являются сниженное — угнетённое, подавленное, тоскливое, тревожное, боязливое или безразличное — настроение и снижение или утрата способности получать удовольствие (ангедония).

