Эти продукты не прощают жару: чем вы рискуете, перекусывая на пляже

Летом мы часто берём с собой еду на пляж. Но не вся она одинаково безопасна под палящим солнцем.
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Геленджик
Что не стоит брать на пляж: советы диетолога
Диетолог Виктор Прусаков рассказал, какие продукты могут вызвать серьёзное отравление уже через пару часов на жаре — и даже привести к госпитализации.
Температурная ловушка
Пища начинает активно "цвести" при температуре выше +25 °C. А в так называемой зоне риска — от +4 °C до +60 °C — бактерии размножаются особенно быстро. То, что утром казалось свежим, к обеду может стать токсичным.
Опасные продукты для пляжа
Вот список еды, от которой лучше отказаться:
Мясо и колбасы — шашлык, сосиски, котлеты портятся буквально за час.
Молочка — творог, сыры и йогурты могут вызвать серьёзное отравление.
Салаты с майонезом — быстро становятся настоящим бульоном из микробов.
Нарезанные фрукты — особенно арбузы и дыни: сладкая мякоть притягивает бактерии.
Кремовые десерты — торты и пирожные могут привести к сальмонеллёзу.
Яйца и блюда с ними — быстро портятся, особенно в салатах.
Газировка и алкоголь — провоцируют обезвоживание, а пляжные лимонады могут быть небезопасны.
Что можно взять с собой
Вместо этого лучше положить в сумку:
цельные фрукты (яблоки, груши),
орехи, сухофрукты,
цельнозерновые хлебцы,
прохладную воду с лимоном или мятой — в термосумке.
Так вы сможете насладиться отдыхом у воды без неприятных последствий.
Уточнения
Отравле́ние - расстройство жизнедеятельности организма, возникшее вследствие попадания в организм яда или токсина, а также действие, вызвавшее такое заболевание.