Эти продукты не прощают жару: чем вы рискуете, перекусывая на пляже

Диетолог Прусаков назвал продукты, опасные для употребления на пляже

1:42 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Летом мы часто берём с собой еду на пляж. Но не вся она одинаково безопасна под палящим солнцем.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexxx1979, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Геленджик

Что не стоит брать на пляж: советы диетолога

Диетолог Виктор Прусаков рассказал, какие продукты могут вызвать серьёзное отравление уже через пару часов на жаре — и даже привести к госпитализации.

Температурная ловушка

Пища начинает активно "цвести" при температуре выше +25 °C. А в так называемой зоне риска — от +4 °C до +60 °C — бактерии размножаются особенно быстро. То, что утром казалось свежим, к обеду может стать токсичным.

Опасные продукты для пляжа

Вот список еды, от которой лучше отказаться:

Мясо и колбасы — шашлык, сосиски, котлеты портятся буквально за час.

Молочка — творог, сыры и йогурты могут вызвать серьёзное отравление.

Салаты с майонезом — быстро становятся настоящим бульоном из микробов.

Нарезанные фрукты — особенно арбузы и дыни: сладкая мякоть притягивает бактерии.

Кремовые десерты — торты и пирожные могут привести к сальмонеллёзу.

Яйца и блюда с ними — быстро портятся, особенно в салатах.

Газировка и алкоголь — провоцируют обезвоживание, а пляжные лимонады могут быть небезопасны.

Что можно взять с собой

Вместо этого лучше положить в сумку:

цельные фрукты (яблоки, груши),

орехи, сухофрукты,

цельнозерновые хлебцы,

прохладную воду с лимоном или мятой — в термосумке.

Так вы сможете насладиться отдыхом у воды без неприятных последствий.

Уточнения

Отравле́ние - расстройство жизнедеятельности организма, возникшее вследствие попадания в организм яда или токсина, а также действие, вызвавшее такое заболевание.

