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Эти продукты не прощают жару: чем вы рискуете, перекусывая на пляже

Диетолог Прусаков назвал продукты, опасные для употребления на пляже
1:42
Здоровье

Летом мы часто берём с собой еду на пляж. Но не вся она одинаково безопасна под палящим солнцем.

Геленджик
Фото: commons.wikimedia.org by Alexxx1979, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Геленджик

Что не стоит брать на пляж: советы диетолога

Диетолог Виктор Прусаков рассказал, какие продукты могут вызвать серьёзное отравление уже через пару часов на жаре — и даже привести к госпитализации.

Температурная ловушка

Пища начинает активно "цвести" при температуре выше +25 °C. А в так называемой зоне риска — от +4 °C до +60 °C — бактерии размножаются особенно быстро. То, что утром казалось свежим, к обеду может стать токсичным.

Опасные продукты для пляжа

Вот список еды, от которой лучше отказаться:

  • Мясо и колбасы — шашлык, сосиски, котлеты портятся буквально за час.

  • Молочка — творог, сыры и йогурты могут вызвать серьёзное отравление.

  • Салаты с майонезом — быстро становятся настоящим бульоном из микробов.

  • Нарезанные фрукты — особенно арбузы и дыни: сладкая мякоть притягивает бактерии.

  • Кремовые десерты — торты и пирожные могут привести к сальмонеллёзу.

  • Яйца и блюда с ними — быстро портятся, особенно в салатах.

  • Газировка и алкоголь — провоцируют обезвоживание, а пляжные лимонады могут быть небезопасны.

Что можно взять с собой

Вместо этого лучше положить в сумку:

  • цельные фрукты (яблоки, груши),
  • орехи, сухофрукты,
  • цельнозерновые хлебцы,
  • прохладную воду с лимоном или мятой — в термосумке.

Так вы сможете насладиться отдыхом у воды без неприятных последствий.

Уточнения

Отравле́ние - расстройство жизнедеятельности организма, возникшее вследствие попадания в организм яда или токсина, а также действие, вызвавшее такое заболевание.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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