Этот укус кажется безобидным — но симптомы могут проявиться слишком поздно

Клещи стали переносить не только энцефалит или боррелиоз, но и риккетсиоз — заболевание, которое всё чаще фиксируется в разных регионах России.
Особенно тяжело его переносят люди с хроническими болезнями, отмечает Алексей Костарной, ведущий научный сотрудник Центра им. Гамалеи.
Симптомы, на которые стоит обратить внимание
К основным проявлениям клещевого риккетсиоза относятся:
Если вы замечаете такие признаки после контакта с природой, особенно после укуса клеща, нужно как можно скорее обратиться к врачу.
Диагностика и разработка
В Центре Гамалеи уже создана первая российская тест-система для выявления риккетсиоза — РиккГам-ИФА. Это помогает быстрее поставить диагноз и начать лечение.
Как себя обезопасить
Чтобы снизить риск заражения, важно соблюдать базовые меры защиты:
Инфе́кция - заражение живого организма инфекционным агентом, процесс его размножения или развития в организме, а также реакция организма на присутствие в тканях инфекционного агента и на выделяемые им токсины.
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