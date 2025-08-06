Этот укус кажется безобидным — но симптомы могут проявиться слишком поздно

НИЦЭМ им. Гамалеи: клещевой риккетсиоз вызывает лихорадку и сыпь

Клещи стали переносить не только энцефалит или боррелиоз, но и риккетсиоз — заболевание, которое всё чаще фиксируется в разных регионах России.

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Клещевой риккетсиоз: как распознать и защититься

Особенно тяжело его переносят люди с хроническими болезнями, отмечает Алексей Костарной, ведущий научный сотрудник Центра им. Гамалеи.

Симптомы, на которые стоит обратить внимание

К основным проявлениям клещевого риккетсиоза относятся:

первичный аффект (местная воспалительная реакция в месте укуса),

лихорадка,

увеличенные лимфоузлы,

сыпь по телу.

Если вы замечаете такие признаки после контакта с природой, особенно после укуса клеща, нужно как можно скорее обратиться к врачу.

Диагностика и разработка

В Центре Гамалеи уже создана первая российская тест-система для выявления риккетсиоза — РиккГам-ИФА. Это помогает быстрее поставить диагноз и начать лечение.

Как себя обезопасить

Чтобы снизить риск заражения, важно соблюдать базовые меры защиты:

надевайте светлую и закрытую одежду на прогулки,

заправляйте штанины в носки, а рукава — под перчатки,

не оставляйте открытых участков кожи,

после прогулки обязательно осматривайте тело,

при укусе клеща не занимайтесь самолечением — сразу обратитесь в медучреждение.

Уточнения

Инфе́кция - заражение живого организма инфекционным агентом, процесс его размножения или развития в организме, а также реакция организма на присутствие в тканях инфекционного агента и на выделяемые им токсины.

