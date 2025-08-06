Ночные ужасы запускают старение — и это опаснее, чем ожирение или курение

Кошмары ускоряют старение на 40% — исследование Имперского колледжа Лондона

1:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Если вам часто снятся кошмары — это может быть не просто тревожный сигнал, а настоящий риск для жизни. Исследование Имперского колледжа Лондона показало: регулярные ночные ужасы способны ускорять старение и повышать вероятность преждевременной смерти.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Мужчина страдает от кошмарного сна

Кошмары и риск ранней смерти: что обнаружили учёные

Участниками наблюдения стали более 185 тысяч человек. Учёные следили за их здоровьем почти 20 лет. Те, кто видел кошмары раз в неделю, умирали раньше остальных. И самое удивительное — этот фактор оказался даже более значимым, чем курение, лишний вес или плохая физическая форма.

Биологическое старение и стресс

Исследователи также выявили, что у людей с частыми кошмарами организм стареет быстрее — примерно на 40%. По словам доктора Абидеми Отаику, мозг во сне реагирует на кошмар как на реальную угрозу. Это запускает мощный выброс кортизола — гормона стресса, который разрушает клетки и нарушает восстановление во сне.

Как снизить риски

Чтобы избавиться от кошмаров и защитить здоровье, учёные советуют:

не смотреть тревожные видео или новости перед сном,

соблюдать гигиену сна,

работать с тревожностью и депрессией,

использовать технику репетиции образов — метод "переписывания" сна,

в тяжёлых случаях обращаться к специалисту по сну.

Уточнения

Кошма́р - тревожное, пугающее, страшное сновидение.

