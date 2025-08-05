Глаза как песок, зрение как в тумане? Вы просто забыли сделать то, что постоянно делают младенцы

Врачи рекомендуют моргать чаще и делать перерывы при работе за монитором

1:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Постоянное использование компьютеров и смартфонов стало частью повседневности. Однако экраны влияют не только на качество сна, но и на здоровье глаз.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ подросток за компьютером

Как защитить глаза при работе за экраном: 5 простых правил

Чтобы избежать неприятных последствий, важно соблюдать простые, но действенные правила.

1. Пейте достаточно воды

Во время работы за экраном человек моргает реже — это подтверждают исследования. Меньше морганий означает сухость глаз. Чтобы избежать этого, нужно поддерживать водный баланс и выпивать не менее 1,5 литра воды в день.

2. Моргайте чаще или используйте капли

Оптимальная частота морганий — примерно раз в 10 секунд. Если глаза всё равно сохнут, помогут специальные увлажняющие капли. Их можно применять в течение дня, особенно в сухих или кондиционированных помещениях.

Младенцы моргают в среднем 2–3 раза в минуту — вдвое чаще, чем взрослые. Но с возрастом и под действием экранов мы забываем об этом простом рефлексе.

3. Добавьте в рацион лютеин

Лютеин — важное вещество для поддержки зрения. Больше всего его в яичных желтках, киви, цуккини, тыкве и винограде. Включите эти продукты в свой рацион, чтобы снизить нагрузку на глаза.

4. Обустройте рабочее место

Монитор должен находиться на расстоянии около 80 см от глаз. Сидите прямо: спина прямая, ноги стоят на полу, руки и локти — на одном уровне. При плохом освещении обязательно включайте дополнительную лампу.

5. Делайте перерывы

Каждый час отрывайтесь от экрана хотя бы на несколько минут. Встаньте, немного пройдитесь, посмотрите в окно, сделайте простую гимнастику для глаз. Это поможет избежать переутомления и сохранить зрение.

Уточнения

Лютеин - пигмент, относящийся к ксантофиллам — группе кислородсодержащих каротиноидов.

