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Он подскажет, что надеть, с кем встречаться и как извиниться: новый вид зависимости охватил интернет

Слопперы: в сети растёт число пользователей, полностью полагающихся на ИИ
1:18
Здоровье

Ещё пару лет назад такие вопросы обсуждали с друзьями. Теперь — всё чаще с чат-ботом. И именно так появляются слопперы — люди, которые уже не мыслят жизни без советов искусственного интеллекта.

Девушка смотрит в телефон
Фото: https://media.istockphoto.com/id/1184225688/ru/фото/женщина-в-постели-с-мобильным-телефоном.jpg?s=612x612&w=0&k=20&c=pG6r5v_BVO2IAMbURJidXBFMTirI_TsKU6-6nTk7_es=
Девушка смотрит в телефон

Слово slopper пришло из соцсетей. Изначально оно звучало как шутка: смесь понятий sloppy (небрежный) и helper (помощник). Но теперь за этим мемом скрывается вполне реальный феномен — зависимость от алгоритмов в повседневных и даже интимных решениях.

ИИ вместо интуиции

Тренд подхватили в интернете. В видео с хэштегом #slopper девушки просят чат выбрать, что им надеть на свидание, придумать тему для разговора или даже подсказать — стоит ли встречаться с тем или иным парнем. Парни в ответ показывают, как используют ИИ, чтобы составить "идеальный плейлист для свидания", заранее прописывая эмоции, которые он должен вызывать.

Казалось бы — просто развлечение. Но на деле всё серьёзнее: люди начинают массово делегировать ИИ свои микро-решения, не задумываясь, насколько это влияет на их самостоятельность.

Когда всё пошло не так

Один из вирусных примеров — история девушки, которая поручила ИИ выбрать блюдо на первое свидание. Алгоритм предложил экзотическое, но неудачное по вкусу и виду блюдо. Парень скривился, разговор не задался, свидание закончилось молча. Пост с хэштегом #aifail собрал сотни тысяч лайков. Комментарии разделились: кто-то смеялся, кто-то всерьёз жалел, что она "не включила голову".

Тревожный тренд

Проблема в том, что слопперство — это уже не редкость. Чем удобнее становятся ИИ-сервисы, тем чаще к ним обращаются не ради фактов, а за личными решениями. Всё чаще ИИ решает: как извиниться, что сказать, стоит ли рисковать. Особенно часто такие запросы пишут молодые пользователи.

В итоге — растёт зависимость. Не потому что нейросети плохие, а потому что сам человек перестаёт задавать себе вопросы.

То, что начиналось как прикол, стало зеркалом нового цифрового поведения. Слопперы — это уже не шутка, а отражение того, как технологии могут незаметно подменить собственный голос. Алгоритмы советуют, решают, отвечают. Осталось понять: где заканчивается помощь — и начинается подмена личности.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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