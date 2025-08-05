Лекарства есть, но эффекта нет: один популярный напиток меняет всё

Кофе — не просто бодрящее утро, но и потенциальная помеха в лечении. Исследователи выяснили, что содержащийся в нём кофеин может мешать работе некоторых антибиотиков, особенно против кишечной палочки (Escherichia coli).
Кофеин активирует белок под названием Rob, который заставляет бактериальную мембрану перестраивать свои транспортные пути. В итоге лекарства хуже проникают в клетку, и их эффект значительно снижается.
В чём подвох
Такая реакция бактерий — это не мутация и не наследуемая устойчивость. Это временная защита, фенотипическая адаптация. Но даже она способна серьёзно снизить результативность лечения.
Кофе — не только кофеин
Помимо кофеина, влияние на микрофлору оказывают и другие компоненты кофе, например полифенолы. Они могут нарушать баланс микробиоты в кишечнике: одни бактерии угнетаются, другие — стимулируются.
Что делать во время лечения
Авторы исследования советуют: если вы принимаете антибиотики, на время стоит сократить потребление кофе и других напитков с кофеином. Это может повысить эффективность терапии и уменьшить вероятность устойчивости у бактерий.
Антибио́тики - природные и синтетические антимикробные вещества, широко применяющиеся для лечения инфекций.
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