Лекарства есть, но эффекта нет: один популярный напиток меняет всё

Кофе во время приёма антибиотиков снижает проникновение лекарства в клетки — исследование

1:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кофе — не просто бодрящее утро, но и потенциальная помеха в лечении. Исследователи выяснили, что содержащийся в нём кофеин может мешать работе некоторых антибиотиков, особенно против кишечной палочки (Escherichia coli).

Фото: commons.wikimedia.org by ElsBrinkerink, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Витамины

Кофе и антибиотики: что пошло не так

Кофеин активирует белок под названием Rob, который заставляет бактериальную мембрану перестраивать свои транспортные пути. В итоге лекарства хуже проникают в клетку, и их эффект значительно снижается.

В чём подвох

Такая реакция бактерий — это не мутация и не наследуемая устойчивость. Это временная защита, фенотипическая адаптация. Но даже она способна серьёзно снизить результативность лечения.

Кофе — не только кофеин

Помимо кофеина, влияние на микрофлору оказывают и другие компоненты кофе, например полифенолы. Они могут нарушать баланс микробиоты в кишечнике: одни бактерии угнетаются, другие — стимулируются.

Что делать во время лечения

Авторы исследования советуют: если вы принимаете антибиотики, на время стоит сократить потребление кофе и других напитков с кофеином. Это может повысить эффективность терапии и уменьшить вероятность устойчивости у бактерий.

Уточнения

Антибио́тики - природные и синтетические антимикробные вещества, широко применяющиеся для лечения инфекций.

