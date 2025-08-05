Пока дети просят добавки, врачи фиксируют рост болезней — и виноват один продукт

Съесть одну сосиску в день — что может быть проще и безобиднее? Быстро, удобно, вкусно. Многие берут её на перекус или добавляют в кашу детям. Однако такая "невинная" пища, как объясняет кардиолог Мария Чайковская в своём телеграм-канале, может медленно, но уверенно подрывать здоровье.
По словам специалиста, ежедневное употребление сосисок значительно повышает риск развития множества хронических заболеваний. Причём речь идёт не о малозаметных изменениях, а о тяжёлых диагнозах, с которыми сталкиваются миллионы людей.
Регулярное присутствие колбасных изделий в рационе может стать пусковым механизмом для целого списка опасных состояний. Среди них — онкологические заболевания (в первую очередь рак кишечника и лёгких), а также воспаление сосудов, гипертония, ишемическая болезнь сердца. Добавьте сюда диабет, ожирение, деменцию, нарушения функций почек и даже неврологические расстройства. Всего — как минимум 11 серьёзных диагнозов, связанных с употреблением переработанного мяса.
В среднем сосиска содержит не более 20 % настоящего мяса. Всё остальное — это шкурки, жир, соя, крахмал, ароматизаторы, консерванты и усилители вкуса. Варёные колбасы по составу мало чем отличаются. Такое сочетание ингредиентов не только не насыщает организм полезными веществами, но и постепенно отравляет его. Особенно опасно это при частом употреблении, когда вред накапливается.
Если хочется мясного — выбирайте натуральное мясо. Мария Чайковская рекомендует отварную или запечённую курицу, индейку, говядину. Такие продукты обеспечат организм белком, витаминами и микроэлементами без лишней химии. И главное — вы будете точно знать, что едите.
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