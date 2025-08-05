Пока дети просят добавки, врачи фиксируют рост болезней — и виноват один продукт

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Кардиолог Чайковская: одна сосиска в день повышает риск 11 заболеваний
Здоровье

Съесть одну сосиску в день — что может быть проще и безобиднее? Быстро, удобно, вкусно. Многие берут её на перекус или добавляют в кашу детям. Однако такая "невинная" пища, как объясняет кардиолог Мария Чайковская в своём телеграм-канале, может медленно, но уверенно подрывать здоровье.

сосиски
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
сосиски

Что говорит врач

По словам специалиста, ежедневное употребление сосисок значительно повышает риск развития множества хронических заболеваний. Причём речь идёт не о малозаметных изменениях, а о тяжёлых диагнозах, с которыми сталкиваются миллионы людей.

Болезни, которые вызывает "простая сосиска"

Регулярное присутствие колбасных изделий в рационе может стать пусковым механизмом для целого списка опасных состояний. Среди них — онкологические заболевания (в первую очередь рак кишечника и лёгких), а также воспаление сосудов, гипертония, ишемическая болезнь сердца. Добавьте сюда диабет, ожирение, деменцию, нарушения функций почек и даже неврологические расстройства. Всего — как минимум 11 серьёзных диагнозов, связанных с употреблением переработанного мяса.

Что скрывается в составе

В среднем сосиска содержит не более 20 % настоящего мяса. Всё остальное — это шкурки, жир, соя, крахмал, ароматизаторы, консерванты и усилители вкуса. Варёные колбасы по составу мало чем отличаются. Такое сочетание ингредиентов не только не насыщает организм полезными веществами, но и постепенно отравляет его. Особенно опасно это при частом употреблении, когда вред накапливается.

Чем заменить

Если хочется мясного — выбирайте натуральное мясо. Мария Чайковская рекомендует отварную или запечённую курицу, индейку, говядину. Такие продукты обеспечат организм белком, витаминами и микроэлементами без лишней химии. И главное — вы будете точно знать, что едите.

Уточнения

Кардиоло́гия — обширный раздел медицины, занимающийся изучением сердечно-сосудистой системы человека.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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