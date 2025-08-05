Утренняя магия или самообман? Что на самом деле делает ранний подъём с телом и психикой

Ранний подъем снижает риск депрессии и преждевременной смерти — данные университетов Суррея и Чикаго

4:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Утреннее пробуждение до рассвета стало модным трендом, особенно среди сторонников саморазвития. Метод "Чудесного утра", популяризированный американским автором Хэлом Элродом, обещает улучшение здоровья, настроения и продуктивности. Но что об этом думают специалисты по сну?

Фото: freepik.com by EyeEm, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ утро

Чтобы разобраться, действительно ли ранние подъемы полезны, стоит обратиться не к блогам, а к науке — и понять, как работают наши внутренние биологические часы.

Вставать раньше — не значит автоматически жить лучше

Смысл "утреннего чуда" прост: вставать как можно раньше, чтобы посвятить это время себе. Рекомендуется медитация, йога, лёгкая зарядка и полноценный завтрак в тишине, пока остальной мир ещё спит. Кажется заманчивым? Возможно. Но важно учитывать индивидуальные особенности организма.

"Не каждый может стать жаворонком по собственному желанию. Наш хронотип, то есть склонность к бодрствованию утром или вечером, определяется генетически", — объясняет психиатр, специалист по сну Сильви Ройан-Парола.

Когда ранние подъемы вредны

Для людей, склонных к позднему засыпанию, ранний подъём может быть настоящим стрессом. Если они продолжают ложиться спать поздно, но при этом будильник ставят всё раньше, накапливается дефицит сна. Это состояние может привести к раздражительности, снижению концентрации, повышенному риску хронических заболеваний.

"Вечерним хронотипам особенно тяжело: они не могут адаптироваться к ранним подъемам без ущерба для здоровья, так как ложатся всё равно позже", — подчёркивает Сильви Ройан-Парола.

Если вы "сова", не стоит насильно перестраивать свой график. Гораздо полезнее — обеспечить себе качественный, регулярный сон.

Кому стоит попробовать ранние утренние ритуалы

Около 60% людей относятся к промежуточному хронотипу — они могут адаптироваться к различным режимам. Для них переход на более раннее пробуждение может оказаться комфортным. Главное — не делать это резко. Начинайте с постепенного сдвига времени подъема на 20-30 минут, сохраняя при этом не менее 7 часов сна.

Переход должен быть мягким, а не насильственным. Только в этом случае утренние ритуалы действительно принесут удовольствие и пользу.

Утро без стресса — лучшее начало дня

Представьте: вы проснулись в тишине, без спешки. Впереди — полчаса на дыхательные практики, растяжку или прогулку, без спешки и внешнего шума. Такое начало дня снижает уровень стресса и помогает сохранить хорошее настроение.

Многие отмечают, что именно утреннее уединение позволяет обрести гармонию. Когда весь дом спит, а вы уже в ресурсе, даже бытовые дела перестают казаться утомительными.

Ранние подъемы и продолжительность жизни

Научные данные подтверждают: утренние хронотипы живут дольше. Исследование, проведенное Университетами Суррея и Чикаго, показало, что у "жаворонков" на 10% ниже риск преждевременной смерти от сердечно-сосудистых, эндокринных и респираторных заболеваний по сравнению с "совами".

"Те, кто рано встаёт, чаще придерживаются режима, уважают свои биологические ритмы, и это благотворно влияет на здоровье", — отметила Сильви Ройан-Парола.

Регулярность сна, а не только его продолжительность, становится важным фактором для долголетия.

Хорошее настроение начинается утром

Хронотип влияет и на психическое здоровье. Исследования в США показывают: у тех, кто просыпается раньше, вероятность развития депрессии на 12-27% ниже. Даже смещение времени пробуждения на один час (при сохранении общей продолжительности сна) снижает риск депрессии на 23%.

Механизм прост: чем раньше вы встаете, тем больше попадаете под воздействие дневного света, который стимулирует выработку серотонина и дофамина — гормонов хорошего настроения.

Утренние ритуалы по-шведски: гекотта

Если вы хотите попробовать радикальный утренний подход, вдохновляйтесь шведской традицией — гекотта. Это ритуал раннего пробуждения (между 4 и 6 утра) ради единения с природой. Шведы используют это время для прогулок, слушают пение птиц и просто дышат — осознанно и спокойно.

Такая практика снижает артериальное давление, способствует ощущению счастья и помогает встретить новый день с ясной головой.

Уточнения

Самообма́н — это процесс внушения себе мыслей, которые не соответствуют действительности; обманчивая, внушённая самому себе уверенность в чём-либо. Этот психологический феномен может быть формой психологической защиты личности.

