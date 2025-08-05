Опухоль не устоит: в России начинается нечто, что раньше считалось невозможным

НИЦ имени Гамалеи сообщил о старте тестирования мРНК-вакцины от рака в ближайшие месяцы

1:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В России вот-вот начнётся первое применение новой вакцины от рака, которую создают на основе ДНК самого пациента.

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Персонализированная вакцина от рака: в России начинается новый этап

Это не фантастика — уже в ближайшие месяцы препарат начнут использовать в ведущих онкологических центрах страны.

Где и как будут лечить

Терапия будет проходить в двух ключевых медицинских учреждениях — Московском НИИ онкологии имени П. А. Герцена и НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина. Центр имени Гамалеи отвечает за производство вакцины, а применяется она у пациентов с меланомой — одной из самых агрессивных форм рака кожи.

Индивидуальный подход без компромиссов

Главная особенность вакцины — она делается под каждого конкретного человека. Это не универсальный препарат, а точечный удар по опухоли, основанный на уникальном генетическом профиле пациента. Благодаря такому подходу лечение становится максимально точным.

Новые правила ради жизни

Чтобы обеспечить доступ к препарату, в начале 2025 года правительство приняло отдельное постановление. Оно позволяет использовать специальную схему допуска, ведь обычные регламенты не подходят для таких индивидуальных решений.

Интерес за пределами страны

Несмотря на то что препарат разрабатывается в России, интерес к нему уже проявили медики из других стран — поступило около десяти официальных запросов.

Кто работает над вакциной

Новая мРНК-вакцина от рака получила название "Энтеромикс". Над ней совместно трудились три организации: Центр имени Гамалеи, институт Герцена и центр Блохина. Российским пациентам лечение будет предоставлено бесплатно.

Уточнения

Онколо́гия — раздел медицины, изучающий доброкачественные и злокачественные опухоли, механизмы и закономерности их возникновения и развития, методы их профилактики, диагностики и лечения.



