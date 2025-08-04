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Летняя ошибка, которая может стоить питомцу жизни: не делайте этого с водой

Признаки перегрева у животных, которые могут остаться незамеченными
2:29
Здоровье

Многие владельцы не осознают, насколько опасной может быть летняя жара для их питомцев. Пока мы спешим по делам, наши четвероногие друзья могут страдать от перегрева, и тревожные симптомы легко не заметить.

Собака в жару
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Собака в жару

Что делать, если животному стало плохо на жаре

Срочно переместите животное в прохладное место и обеспечьте доступ свежего воздуха. Это первый и важнейший шаг при подозрении на тепловой удар. Далее необходимо начинать осторожное охлаждение:

  • Смочите лапы, живот и паховую область прохладной (но не холодной!) водой.
  • Ни в коем случае не используйте ледяную воду или сам лед — это может привести к шоковому состоянию.
  • Заверните бутылку с прохладной водой в полотенце и приложите к телу животного.
  • Направьте на питомца поток воздуха от вентилятора или создайте сквозняк.

Если животное в сознании, предложите ему воду. Насильно поить нельзя. Даже если состояние кажется улучшившимся — это еще не значит, что опасность миновала. После первой помощи обязательно покажите питомца ветеринару: перегрев часто вызывает скрытые осложнения, которые может заметить только специалист.

Кто в группе особого риска

Жара особенно опасна для определенных категорий животных:

  • Брахицефальные породы (мопсы, бульдоги и др.) — у них укороченные дыхательные пути, что затрудняет теплоотдачу.
  • Пожилые питомцы — возрастные изменения в организме замедляют циркуляцию крови и нарушают терморегуляцию.
  • Животные с сердечно-сосудистыми заболеваниями — они труднее справляются с перегрузками.
  • Обладатели темной шерсти — она быстрее поглощает солнечное тепло.
  • Мелкие грызуны и птицы — у них слабые или вовсе отсутствующие механизмы охлаждения.
  • "Маленькие кролики или шиншиллы находятся в смертельной опасности уже при +23-25 °C", — уточняют специалисты.
  • Птицы с быстрым метаболизмом также уязвимы: в душном помещении они стремительно теряют влагу.
  • Животные с избыточным весом — нагрузка на сердце и снижение теплообмена увеличивают риск перегрева.
  • Хронические заболевания почек, печени и легких — эти патологии многократно повышают чувствительность к высоким температурам.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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