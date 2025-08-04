Летняя ошибка, которая может стоить питомцу жизни: не делайте этого с водой

Признаки перегрева у животных, которые могут остаться незамеченными

2:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие владельцы не осознают, насколько опасной может быть летняя жара для их питомцев. Пока мы спешим по делам, наши четвероногие друзья могут страдать от перегрева, и тревожные симптомы легко не заметить.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Собака в жару

Что делать, если животному стало плохо на жаре

Срочно переместите животное в прохладное место и обеспечьте доступ свежего воздуха. Это первый и важнейший шаг при подозрении на тепловой удар. Далее необходимо начинать осторожное охлаждение:

Смочите лапы, живот и паховую область прохладной (но не холодной!) водой.

Ни в коем случае не используйте ледяную воду или сам лед — это может привести к шоковому состоянию.

Заверните бутылку с прохладной водой в полотенце и приложите к телу животного.

Направьте на питомца поток воздуха от вентилятора или создайте сквозняк.

Если животное в сознании, предложите ему воду. Насильно поить нельзя. Даже если состояние кажется улучшившимся — это еще не значит, что опасность миновала. После первой помощи обязательно покажите питомца ветеринару: перегрев часто вызывает скрытые осложнения, которые может заметить только специалист.

Кто в группе особого риска

Жара особенно опасна для определенных категорий животных:

Брахицефальные породы (мопсы, бульдоги и др.) — у них укороченные дыхательные пути, что затрудняет теплоотдачу.

Пожилые питомцы — возрастные изменения в организме замедляют циркуляцию крови и нарушают терморегуляцию.

Животные с сердечно-сосудистыми заболеваниями — они труднее справляются с перегрузками.

Обладатели темной шерсти — она быстрее поглощает солнечное тепло.

Мелкие грызуны и птицы — у них слабые или вовсе отсутствующие механизмы охлаждения.

"Маленькие кролики или шиншиллы находятся в смертельной опасности уже при +23-25 °C", — уточняют специалисты.

Птицы с быстрым метаболизмом также уязвимы: в душном помещении они стремительно теряют влагу.

Животные с избыточным весом — нагрузка на сердце и снижение теплообмена увеличивают риск перегрева.

Хронические заболевания почек, печени и легких — эти патологии многократно повышают чувствительность к высоким температурам.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

