Ночной свет — новый тихий убийца: ваш телевизор ночью может стать причиной инфаркта

Уровень света в спальне влияет на риск ишемической болезни сердца

3:32 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Новое масштабное исследование показало тревожную тенденцию: регулярное воздействие света в ночное время может значительно повышать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Это связано с нарушением циркадных ритмов — естественных биологических циклов организма, которые зависят от смены дня и ночи.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Свет и сердце

Свет и сердце: опасная связь

Свет — это не просто элемент комфорта или атмосферы. Он регулирует один из важнейших процессов в теле — цикл сна и бодрствования. Когда этот ритм сбивается, организм начинает работать "вразнобой": страдают обмен веществ, кровяное давление, и, как выяснилось, сердце.

«Свет ночью вызывает нарушение циркадных ритмов, что является известным фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний», — подчеркивают авторы исследования.

Процесс исследования

Исследование, которое пока не прошло официального рецензирования и не опубликовано в научном журнале, проводилось с участием 88 905 взрослых. Все участники носили на запястье специальные датчики, отслеживающие уровень освещённости на протяжении недели. В течение следующих 9,5 лет за их здоровьем внимательно следили медики.

Что показали данные

Результаты оказались весьма показательными: у 10% участников, которые подвергались самому яркому ночному освещению, риск развития сердечно-сосудистых заболеваний был значительно выше, чем у тех, кто спал в темноте. Речь идёт о таких состояниях, как:

ишемическая болезнь сердца

инфаркт

сердечная недостаточность

инсульт

мерцательная аритмия

Ночные привычки под прицелом

При анализе данных учитывались множество факторов: от образа жизни и питания до сна, физической активности и даже генетической предрасположенности. Это позволило максимально точно оценить влияние именно ночного света на здоровье.

Исследователи подчёркивают: хотя прямую причинно-следственную связь доказать пока невозможно, наблюдаемая закономерность слишком сильна, чтобы её игнорировать. Снижение уровня ночного освещения — простой и эффективный способ снизить вероятность проблем с сердцем.

Кому стоит быть особенно осторожным

Особенное внимание учёные обратили на то, как по-разному свет влияет на разные группы населения:

«Связь между ночным освещением и риском сердечной недостаточности, а также ишемической болезни сердца, была более выражена у женщин, а влияние света на риск сердечной недостаточности и мерцательной аритмии оказалось сильнее у молодых участников», — уточняют авторы.

Возможные причины: гиперкоагуляция

Одна из гипотез объясняет эту связь через гиперкоагуляцию — повышенную склонность крови к свёртыванию, которая уже ранее связывалась с нарушениями циркадных ритмов. Однако точные биологические механизмы ещё предстоит выяснить.

Новые исследования

Впереди — новые исследования, охватывающие ещё более длительные периоды наблюдения и учитывающие, какие именно источники света (например, смартфоны или телевизоры) оказывают наибольшее влияние. Особенно с учётом того, что, по данным опросов, более половины жителей США засыпают под включённый телевизор.

Уточнения

Се́рдце — полый фиброзно-мышечный орган, обеспечивающий посредством повторных ритмичных сокращений ток крови по кровеносным сосудам.

