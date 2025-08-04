Огород может подставить: 7 ошибок дачников, которые заканчиваются больничной койкой

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4:02
Здоровье

Июль остался позади, но жара не отступает, а дачный сезон набирает обороты. Для одних загородная жизнь — это отдых на свежем воздухе, пение птиц, шашлыки и тишина. Для других — не отпуск, а сезонная работа: грядки, полив, уборка, забота о хозяйстве.

Пожилая женщина в огороде
Фото: commons.wikimedia.org by Myrkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Пожилая женщина в огороде

Последним особенно важно помнить: дачные труды — это не только урожай, но и потенциальный стресс для организма. Высокие температуры, физическая нагрузка и нехватка отдыха повышают риск травм и обострений хронических заболеваний. Следующие рекомендации помогут избежать неприятных последствий и сделать дачу источником энергии, а не проблем.

Чередовать труд и отдых

Работать без перерыва — прямой путь к перегреву и переутомлению. Каждые 45-60 минут рекомендуется делать паузу минимум на 10-15 минут. Это важно для всех возрастов, особенно в жару.

"Если во время работы вы почувствовали сильную усталость, у вас появилось мелькание мушек перед глазами и тошнота — то тут же остановитесь и идите отдохнуть. Не нужно из последних сил докапывать грядку", — подчёркивает кардиолог и терапевт Никита Мозгунов.

Избегать активного солнца

Ультрафиолет достигает пика с 12 до 15 часов. Именно в этот период лучше избегать огородных дел и находиться в тени. Для работы на открытом воздухе подойдут утренние и вечерние часы.

Необходимо использовать солнцезащитный крем с SPF 50, носить головной убор и светлую хлопковую одежду. В жаркую погоду пить следует каждые 5-10 минут — это поможет избежать обезвоживания.

Работать в правильной позе

Работа вниз головой повышает риск резких скачков давления и даже инсульта. Особенно это опасно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Рекомендуется использовать наколенники, складные табуреты и делать высокие грядки.

Опускаясь к земле, лучше приседать, а не наклоняться. Но и сидеть на корточках часами не стоит — это увеличивает нагрузку на суставы.

Не тянуться вверх чрезмерно

Сбор урожая и покраска на высоте должны проводиться с использованием стремянок и телескопических инструментов. Растягивание вверх вызывает напряжение в шее и спине, нарушает кровоток и может привести к головокружению.

Защитить руки

Работа на участке сопряжена с риском мелких травм — заноз, царапин, ожогов. Перчатки — обязательный элемент экипировки. Важно также иметь под рукой аптечку с антисептиками и пластырем.

Не поднимать тяжести бездумно

Переноска вёдер, ящиков и мешков может вызвать защемление нервов и боли в спине. Тяжёлые предметы следует поднимать с прямой спиной, сгибая ноги в коленях. Лучше всего использовать садовую тележку — это снизит нагрузку и упростит работу.

Проконсультироваться с врачом

Пожилым людям и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, перед активным дачным сезоном желательно обсудить физическую нагрузку с лечащим врачом. Это поможет избежать обострений и серьёзных проблем.

Прислушиваться к советам опытных дачников

"Главной дачной заповеди когда-то давно меня научила соседка — всё хорошо в меру и каждый должен знать свою", -говорит дачница со стажем Лариса Огудалова.

По её словам, ключ к комфортной работе — правильный ритм и смена видов активности. Начинает она с прогулки по дачной улице, затем делает потягивания, при возможности — плавает. Главное правило — чередовать статические и динамические задачи. Несколько минут отдыха на ровной поверхности восстанавливают силы и возвращают энтузиазм.

Уточнения

Огоро́д — участок земли, большей частью огороженный забором или живой изгородью и предназначенный для разведения (выращивания) овощей и других огородных растений, снедной зелени, ботвы, капусты и кореньев: репы, моркови, картофеля, лука и прочего.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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